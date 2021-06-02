СБУ заявила, що заблокувала кібератаку спецслужб РФ на органи влади України

Служба безпеки України повідомила у п'ятницю, 4 червня, що її фахівці заблокували масову кібератаку на комп'ютерні мережі українських органів влади.

"Кіберфахівці СБУ виявили факти цілеспрямованого розповсюдження спецслужбами РФ шкідливого програмного забезпечення. Замовники планували вразити комп'ютерні мережі органів державної влади, місцевого самоврядування та об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Спецслужба заявила, що встановила, що на початку червня невідомі масово розіслали електронні листи із шкідливими вкладеннями. Зазначається, що у цих листах до держаних установ України підмінили адреси відправника. Їх відправляли, зокрема, нібито від управління патрульної поліції Києва.

У СБУ пояснили, що шкідливе програмне забезпечення із вкладень ініціює встановлення клієнтської частини програми (засіб віддаленого адміністрування - Ред.) на уражений комп'ютер. "Це дає можливість іноземній спецслужбі віддалено здійснювати повний контроль над ПК. Встановлено контрольно-командні сервери , які в тому числі знаходяться на території РФ", - поінформувала СБУ.

Кіберфахівці СБУ рекомендують терміново перевірити інформаційно-телекомунікаційні системи, щоб у разі потреби оперативно вжити заходів.

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