 СБУ заявила про затримання на Київщині одного з лідерів ″Ісламської держави″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2019

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Новини

СБУ заявила про затримання на Київщині одного з лідерів "Ісламської держави"

У Київській області затримали громадянина Грузії, який обіймав одну з ключових посад у терористичному угрупованні "Ісламська держава", повідомила Служба безпеки України.

СБУ стверджує, що затримала одного з лідерів Ісламської держави

СБУ стверджує, що затримала одного з лідерів "Ісламської держави"

Служба безпеки України (СБУ) в п'ятницю, 15 листопада, повідомила, що в Київській області було затримано одного з ключових керівників терористичної організації "Ісламська держава" (ІД). Затримання було проведено в рамках спільної операції СБУ, міністерства внутрішніх справ Грузії та Центрального розвідувального управління США.

"За отриманими даними, з 2012 року громадянин Грузії на прізвисько Аль Бара Шишані обіймав посаду аміра джамаату "Ахадун Ахат" у провінції Латакія Сирійської Арабської Республіки. У 2013 році він зайняв одну із найвищих посад в "ІД" - заступника військового аміра, відомого як Абу Умар аш-Шишані", - йдеться у повідомленні СБУ.

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При цьому Анкара готується повернути кілька джихадистів також до Німеччини, пише німецьке видання BILD. (08.11.2019)

Один з восьми полонених курдськими "Загонами народної самооборони" бойовиків "Ісламської держави" має українське громадянство. Решта - вихідці з країн СНД, німець та неповнолітній американець. (09.01.2019)

За даними спецслужби, у 2016 році Аль Бара Шишані поїхав до Туреччини, де продовжив координувати діяльність терористичної організації. У 2018 році він незаконно прибув до України за підробленим паспортом і продовжив координувати діяльність спеціальних осередків "ІД", так званих "Амніятів".

Аль Бара Шишані затримали поблизу приватного будинку, де він проживав. Проведена портретна експертиза довела, що затриманий іноземець дійсно є розшукуваним лідером "Ісламської держави", стверджують в СБУ. На даний момент затриманий перебуває під екстрадиційним арештом. Перевіряється інформація щодо його причетності до вчинення злочинів на території України.

Нагадаємо, минулого місяця в результаті спецоперації США в Сирії було вбито лідера ІД Абу Бакра аль-Багдаді. Невдовзі після цього також у Сирії було вбито речника ІД Абу Хассана аль-Мухаджира.

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