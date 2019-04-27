СБУ заявила про затримання на Київщині одного з лідерів "Ісламської держави"

Служба безпеки України (СБУ) в п'ятницю, 15 листопада, повідомила, що в Київській області було затримано одного з ключових керівників терористичної організації "Ісламська держава" (ІД). Затримання було проведено в рамках спільної операції СБУ, міністерства внутрішніх справ Грузії та Центрального розвідувального управління США.

"За отриманими даними, з 2012 року громадянин Грузії на прізвисько Аль Бара Шишані обіймав посаду аміра джамаату "Ахадун Ахат" у провінції Латакія Сирійської Арабської Республіки. У 2013 році він зайняв одну із найвищих посад в "ІД" - заступника військового аміра, відомого як Абу Умар аш-Шишані", - йдеться у повідомленні СБУ.

За даними спецслужби, у 2016 році Аль Бара Шишані поїхав до Туреччини, де продовжив координувати діяльність терористичної організації. У 2018 році він незаконно прибув до України за підробленим паспортом і продовжив координувати діяльність спеціальних осередків "ІД", так званих "Амніятів".

Аль Бара Шишані затримали поблизу приватного будинку, де він проживав. Проведена портретна експертиза довела, що затриманий іноземець дійсно є розшукуваним лідером "Ісламської держави", стверджують в СБУ. На даний момент затриманий перебуває під екстрадиційним арештом. Перевіряється інформація щодо його причетності до вчинення злочинів на території України.

Нагадаємо, минулого місяця в результаті спецоперації США в Сирії було вбито лідера ІД Абу Бакра аль-Багдаді. Невдовзі після цього також у Сирії було вбито речника ІД Абу Хассана аль-Мухаджира.