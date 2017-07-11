СБУ заявила про затримання генерал-майора служби за співпрацю з ФСБ Росії

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) у вівторок, 14 квітня, затримала генерал-майора служби Валерія Шайтанова. Його підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів. Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, за завданням російських спецслужб він планував вбивство добровольця Адама Осмаєва.

За інформацією спецслужби, зібрано достатню кількість доказів того, що Шайтанов є агентом Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії. Це підтверджують матеріали справи, серед яких аудіо- та відеозаписи, кажуть у СБУ. "На жаль, людина, котра отримала генеральське звання після Революції гідності та мала захищати Україну, насправді працювала проти неї. (...) Це - надважливе викриття Служби безпеки", - заявив голова служби Іван Баканов.

Планував теракти за 200 тисяч доларів та російський паспорт

За даними СБУ, Шайтанов, який є одним із колишніх керівників Центру спеціальних операцій "А" служби, перебував на агентурному зв'язку під псевдонім "Бобиль" з полковником ФСБ РФ Ігорем Єгоровим. Той є співробітником департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ - підрозділу, що проводить розвідувальні та диверсійно-терористичні акції в Україні та інших державах.

Повідомляється, що слідство також має незаперечні докази, що за завданням спецслужб РФ Шайтанов планував проведення терористичних актів на території України. За це представник ФСБ нібито гарантував йому винагороду у розмірі 200 тисяч доларів США і паспорт громадянина РФ. Як виконавця Шайтанов спеціально підібрав особу серед колишніх бійців спецпідрозділів.

Також, за інформацією СБУ, Шайтанов збирав та передавав російській стороні інформацію про окремі таємні операції у зоні проведення АТО/ООС і задіяних у них співробітників, про міжнародну співпрацю вітчизняних спецслужб у сфері національної безпеки і оборони, а також інформував про керівників контррозвідки, оперативних підрозділів, розвідувальних органів. Крім того, Шайтанов підбирав і залучав офіцерів спеціальних і розвідувальних органів для роботи на ФСБ РФ.

СБУ зазначає, що зафіксовано агентурні зустрічі на території європейських країн Єгорова і Шайтанова з іншими громадянами України, які були залучені до виконання завдань російської спецслужби. Наразі у цій справі тривають слідчі дії та проводяться обшуки за місцями проживання та тимчасового перебування Шайтанова, а також інших підозрюваних у приналежності до агентурного апарату співробітника ФСБ РФ Єгорова.

Також зараз вирішується питання про оголошення Валерію Шайтанову про підозру в скоєнні злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу щодо державної зради та терористичного акту.

Був нагороджений орденом "За мужність"

Валерій Шайтанов - генерал-майор СБУ. 18 лютого 2014 року він керував штурмовою групою, яка в Києві захопила Будинок профспілок. У квітні 2014-го у складі підрозділу "Альфа" вів переговори з керівником незаконного збройного формування "Схід" Олександром Ходаковським. 31 жовтня 2015 року керував групою з арешту бізнесмена, тодішнього голови партії "УКРОП" Геннадія Корбана.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час бойових дій та при виконанні службових обов'язків" Шайтанов нагороджений орденом "За мужність" III ступеня та орденом Богдана Хмельницького III ступеня.