 СБУ заявила про викриття транснаціонального угруповання торговців кокаїном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2018

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Новини

СБУ заявила про викриття транснаціонального угруповання торговців кокаїном

Наркоділки збували в Україні поставлені з Європи наркотики. Служба безпеки України повідомила, що затримала одного з учасників угруповання.

СБУ викрила торговців кокаїном на Харьківщині

СБУ викрила торговців кокаїном на Харьківщині

Служба безпеки України заявила, що на Харківщині її співробітники викрили та блокували діяльність транснаціонального організованого угруповання торговців кокаїном. Про це спецслужба повідомила у понеділок, 23 липня, на сторінці у соцмережі Facebook.

Оперативники встановили, що наркоділки організували контрабандні поставки з однієї з країн Європи кокаїну, який збували в Україні великими партіями. Товар ввозився кур'єрами. Правоохоронці задокументували кілька фактів збуту зловмисниками кокаїну та психотропу екстазі.

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Співробітники СБУ затримали у Харкові одного з учасників угруповання під час збуту чергової партії наркотиків за тридцять тисяч євро, зазначається у повідомленні. У наркоділка вилучено три поліетиленові пакети з кокаїном загальною вагою понад триста грамів.

За інформацією правоохоронців, роздрібна вартість усієї вилученої під час спецоперації партії наркотиків за цінами "чорного ринку" становить майже півтора мільйона гривень. Відкрито кримінальне провадження за статтями щодо контрабанди та збуту наркотичних засобів в особливо великих розмірах.

Затриманому оголошено підозру в скоєнні злочину, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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