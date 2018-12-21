СБУ заявила про викриття агентурної мережі російської розвідки на Миколаївщині

Служба безпеки України у четвер, 27 грудня, заявила, що її оперативники викрили діяльність агентурної мережі російської військової розвідки в Миколаївській області. Зокрема, стверджують в СБУ, 20 грудня був затриманий керівник мережі - капітан першого рангу Збройних сил України в запасі, який також має громадянство Російської Федерації.

За словами представника департаменту контррозвідки СБУ Володимира Настюка, затриманий був завербований співробітником Головного управління Генштабу збройних сил РФ у Севастополі та неодноразово виїжджав на територію анексованого Криму для агентурних зустрічей.

У СБУ стверджують, що за завданням російської спецслужби колишній старший морський офіцер та його спільники здійснювали збір і передачу інформації військового характеру з обмеженим доступом щодо діяльності військових частин, які дислокуються в Очаківському гарнізоні Миколаївської області, зокрема, щодо їхнього залучення до проведення Операції об'єднаних сил на Сході України.

За словами Настюка, останнє завдання затриманого від російських кураторів полягало у створенні та подальшій координації діяльності на території Очаківського району "бойового підпілля" для проведення заходів із дестабілізації ситуації у регіоні.

За місцем проживання підозрюваного були вилучені засоби зв'язку з російськими розвідниками, комп'ютерна техніка, електронні накопичувачі інформації та документальні матеріали, у тому числі з обмеженим доступом. Чоловіку оголошено про підозру за статтею кримінального кодексу про державну зраду та затримано на два місяці. СБУ оприлюднила відео, на якому затриманий визнає свою вину.

СБУ також повідомила, що контррозвідка провела операцію з викриття ще двох агентурних груп російської військової розвідки на території Харківського і Одеського регіонів. За даними департаменту контррозвідки СБУ, в 2018 році 46 громадян України стали фігурантами 165 кримінальних проваджень за статтею про державну зраду, а 10 іноземців - фігурантами кримінальних проваджень за статтею про шпигунство, чотирьом із них оголошено про підозру у вчиненні цього злочину.