 СБУ: Затримано трьох осіб, які поширювали антиугорські листівки на Закарпатті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2021

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СБУ: Затримано трьох осіб, які поширювали антиугорські листівки на Закарпатті

У Службі безпеки України повідомили, що викрили підозрюваних, які на замовлення Росії поширювали антиугорські листівки на Закарпатті.

Співробітник Служби безпеки України у балаклаві, захисному одязі та зі зброєю

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про затримання трьох осіб, що, як заявили у відомстві, на замовлення РФ поширювали листівки з погрозами угорській громаді в Закарпатській області. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ, розміщеному у неділю, 9 травня, на офіційному сайті відомства.

"Зловмисники діяли на замовлення російських кураторів і погодилися на підривну діяльність всього за 500 доларів. Вони розклеїли листівки з погрозами угорській національній меншині в місті Берегове Закарпатської області", - йдеться в повідомленні СБУ на сторінці у соцмережі Facebook.

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Провокація напередодні Дня перемоги

"У межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 161 Кримінального кодексу України проведено низку обшуків за місцями проживання та затримання фігурантів провадження. У ході слідчих дій, правоохоронці вилучили російську символіку, а також інші речові докази протиправної діяльності", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що усім трьом особам повідомлено про підозру. Нині ж вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Погрози угорській громаді у Закарпатті

2 травня правоохоронці виявили у Береговому листівки із погрозами українцям угорського походження, що були розклеєні на декількох будинках місцевих жителів. Місцеві ЗМІ повідомляли, що на листівках, зроблених на жовто-блакитному тлі, був антиугорський текст з погрозами. 

Тоді слідчі розпочали розслідування за підозрою у "порушенні рівноправності громадян, залежно від їхньої національної приналежності, поєднаному з погрозами". Санкція за цією статтею передбачає до п'яти років позбавлення волі.

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