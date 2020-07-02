 СБУ закликала Гонтареву не сіяти паніку і не підривати нацбезпеку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2020

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СБУ закликала Гонтареву не сіяти паніку і не підривати нацбезпеку

Спецслужба закликала будь-яких експосадовців утриматись від неоднозначних коментарів та дбати про національні інтереси України, а не сіяти панічні настрої серед населення.

СБУ після заяв Гонтаревої заговорило про загрозу нацбезпеці

СБУ після заяв Гонтаревої заговорило про загрозу нацбезпеці

Служба безпеки України (СБУ) розповсюдила заяву, у якій розцінила коментарі колишнього керівництва НБУ про те, що МВФ має "заморозити" співпрацю з Україною, як такі, що можуть нанести шкоду національній безпеці держави.

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"Сьогодні у багатьох засобах масової інформації поширюються коментарі колишнього керівництва Національного банку України, яке заявило про те, що МВФ має "заморозити" співпрацю з Україною та зажадати достроково погасити кредити", - йдеться у повідомленні СБУ, розміщеному у середу, 8 липня, на сторінці у Facebook.

В СБУ зауважують, що поважають право кожного громадянина на свободу висловлювань, однак вважають неприпустимим оголошення заяв, які можуть нанести шкоду національній безпеці держави, зокрема, в фінансово-економічній сфері та негативно вплинути на ситуацію в країні.

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"Ми закликаємо будь-яких експосадовців утриматись від подібних неоднозначних коментарів та дбати про національні інтереси України, а не сіяти панічні настрої серед населення та розхитувати економічну стабільність держави", - підсумовуюється у заяві спецслужби.

Гонтарева радить МВФ заморозити співпрацю з Києвом

Раніше колишня голова Національного банку Валерія Гонтарева, коментуючи звільнення Якова Смолія з поста голови НБУ, в інтерв'ю виданню The Central Banker заявила, що рекомендує Міжнародному валютному фондові заморозити співпрацю з Україною до призначення незалежного голови НБУ.

Зі слів Гонтаревої, існує реальна небезпека того, що президент України Володимир Зеленський тепер призначить керуючого центральним банком, який скасує реформи центрального банку.

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"МВФ і країни G7 сказали багато хорошого про "повагу до незалежності центрального банку", але це ніяк не вплинуло. Коли голова центрального банку подасть у відставку, ви не зможете просто опублікувати ці заяви... Щоб захистити реформи, які ми провели, МВФ має оголосити, що він не робитиме жодних подальших платежів Україні, якщо Зеленський не призначить голову НБУ, який буде захищати реформи", - сказала колишня голова Нацбанку.

З її слів, вона не здивована, щоЯків Смолій пішов у відставку з поста голови НБУ, адже тиск став нестерпним. "Транші МВФ надавалися Україні під гарантії, що центральний банк буде залишатися незалежним, і економічні реформи триватимуть. Якщо ці умови не виконуються, МВФ має зажадати від України достроково повернути надані раніше кредити", - підкреслила Гонтарева.

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