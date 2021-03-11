СБУ доручено з'ясувати обставини голосування щодо "харківських угод" - РНБО

Служба безпеки України перевірить обставини голосування щодо ратифікації "Харківських угод" у 2010 році, й за наявності підстав буде відкрито кримінальні провадження за статтею про державну зраду стосовно народних депутатів VI скликання. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов у четвер, 11 березня, на брифінгу після засідання РНБО.

"Є окреме доручення СБУ - з'ясувати, у який спосіб ці 236 депутатів голосували з цього питання. Якщо СБУ вважатиме за необхідне, вона має відкрити (провадження) за статтею 111 Кримінального кодексу (державна зрада) щодо відповідних осіб", - сказав Данілов. За його словами, тема голосування депутатів виникла під час обговорення стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму і Севастополя.

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"Готуючись до цього питання, в апараті РНБО вивчали документи, які в нас є. У 2008 році було ухвалено рішення РНБО про те, що впродовж двох місяців Кабмін мав запропонувати законопроєкт про врегулювання питання виходу Чорноморського флоту РФ у 2017 році", - розповів секретар РНБО.

У цьому контексті він продовжив: "На жаль, через невідомі нам причини цей законопроєкт не було розроблено. І ми вважаємо, що це була перша цеглина, яка далі почала руйнувати всю систему нашої безпеки та призвела до того, що у 2010 році з'явилися так звані харківські угоди, які у безпрецедентно короткий проміжок часу, через чотири дні після підписання їх у Харкові, ратифікували депутати Верховної Ради".

Секретар РНБО нагадав, що голосування в парламенті з цього питання було 27 квітня 2010 року. Він звернув увагу на те, що частина людей, котрі голосували з цього питання, "продовжують перебувати в українській політиці". "Наслідок того голосування - окупований Крим і великі проблеми в Донецькій і Луганській областях", - додав він.

"Мотор Січ" повернуть українському народові

Також Данілов заявив, що ПАТ "Мотор Січ" буде найближчим часом законним способом повернуто у власність України. "Йдеться про підприємство "Мотор Січ" у Запоріжжі. На сьогодні ухвалено рішення, згідно з яким підприємство "Мотор Січ" буде повернуто українському народові. Буде повернуто у власність Української держави законним, конституційним способом найближчим часом", - сказав Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО.

Він наголосив, що питання щодо кожного підприємства оборонно- промислового комплексу України, які "дивним чином опинилися у приватних руках", розглядатиметься окремо. "Якщо підприємство є для нас важливим, стратегічно важливим, ми законним способом це робитимемо з іншими підприємствами. Люди, які вкладали свої гроші, інвестували в ці підприємства, обов'язково отримуватимуть відповідну компенсацію. Це робиться для нацбезпеки нашої країни", - додав секретар РНБО.

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ПАТ "Мотор Січ" - один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію до більше ніж 100 країн світу. Як повідомлялося, китайські акціонери "Мотор Січі" ініціювали арбітраж проти держави Україна в грудні 2020 року. Вони стверджують, що українська влада експропріювала їхні інвестиції, а також порушила інші їхні права, передбачені міжурядовою угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій між Україною і Китаєм від жовтня 1992 року.