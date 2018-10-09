 СБУ відпрацьовує версію про можливу диверсію на арсеналі біля Ічні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

СБУ відпрацьовує версію про можливу диверсію на арсеналі біля Ічні

Пожежа на арсеналі біля Ічні Чернігівської області почалася після вибухів у різних місцях на його території, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. СБУ відпрацьовує версію про можливу диверсію.

Вибухи на арсеналі в Чернігівській області

Вибухи на арсеналі в Чернігівській області

Пожежа на території складів 6-го арсеналу міністерства оборони України біля селища Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області розпочалася у вівторок, 9 жовтня, після чотирьох зафіксованих вартовими вибухів на території арсеналу. Про це заявляє заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Родіон Тимошенко.

"Наразі, за даними оперативної групи Генерального штабу, яка провела опитування вартових на постах, вони підтверджують факт вибухів, тобто підривання, в чотирьох місцях арсеналу, причому ці вибухи були в різних місцях арсеналу, внаслідок чого виникла пожежа", - наводить слова Тимошенка агентство "Інтерфакс-Україна". Він також додав, що одночасно було два вибухи і потім ще два вибухи на іншому кінці аресеналу.

DW.COM

За останні роки військові арсенали в Україні горіли до десятка разів.  Щоразу українці задаються питанням: чому це повторюється? (03.10.2017)

Пожежа на арсеналі боєприпасів у Калинівці лише продовжила список подібних інцидентів. DW зібрала дані про пожежі на військових складах за останні три роки. (28.09.2017)

За словами Тимошенка, ці вибухи свідчать про те, що на арсеналі, напевно, мала місце диверсія. "Я не висуваю версії, а кажу про факти", - наголосив Тимошенко. Він уточнив, що пожежею охоплено 10 відсотків технічної території арсеналу.

Тим часом Служба безпеки України розслідує кілька версій цієї пожежі. "Правоохоронці перевіряють кілька версій, зокрема, Служба безпеки України в рамках своєї компетенції відпрацьовує версію про можливу диверсію", - повідомляє прес-служба СБУ. На місце події прибула слідчо-оперативна група центрального апарату СБУ і керівництво спецслужби. Управління СБУ в Чернігівській області здійснюватиме досудове розслідування в межах відкритого військовою прокуратурою кримінального провадження. Раніше повідомлялося, що військова прокуратура центрального регіону відкрила справу за статтею "недбале ставлення до служби".

Нагадаємо, що станом на ранок 9 жовтня жертв внаслідок пожежі та вибухів на арсеналі немає. У Чернігівської обласній державній адміністрації повідомили, що з огляду на погане самопочуття через задимлення в районі надзвичайної ситуації по медичну допомогу звернулися 63 людини. У свою чергу, міністерство охорони здоров'я України заявили про евакуацію або виписку додому з Ічнянської центральної районної лікарні 163 пацієнтів.

Дивитись відео 00:41
Now live
00:41 хв

Горить арсенал на Чернігівщині (09.10.2018)


Дивитись відео 02:46
Now live
02:46 хв

Чому вибухають військові склади в Україні? (24.03.2017)

Аудіо й відео до теми

Чому вибухають військові склади в Україні? (24.03.2017)  

Горить арсенал на Чернігівщині (09.10.2018)  

Реклама

Докладно

Symbolbilder Weltklimarat startet Beratungen zum 1,5-Grad-Ziel (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

Рятуємо клімат: що може зробити кожен з нас (відео)

Людство ще може стримати глобальне потепління на рівні 1,5 градуса за Цельсієм. Ось що кожен може зробити. 

МВФ знизив прогноз зростання світової економіки

МВФ знизив прогноз зростання світової економіки

Міжнародний валютний фонд очікує, що в 2018-2019 роках ВВП світу зростатиме на 3,7 відсотка. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  