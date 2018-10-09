СБУ відпрацьовує версію про можливу диверсію на арсеналі біля Ічні

Пожежа на території складів 6-го арсеналу міністерства оборони України біля селища Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області розпочалася у вівторок, 9 жовтня, після чотирьох зафіксованих вартовими вибухів на території арсеналу. Про це заявляє заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Родіон Тимошенко.

"Наразі, за даними оперативної групи Генерального штабу, яка провела опитування вартових на постах, вони підтверджують факт вибухів, тобто підривання, в чотирьох місцях арсеналу, причому ці вибухи були в різних місцях арсеналу, внаслідок чого виникла пожежа", - наводить слова Тимошенка агентство "Інтерфакс-Україна". Він також додав, що одночасно було два вибухи і потім ще два вибухи на іншому кінці аресеналу.

За словами Тимошенка, ці вибухи свідчать про те, що на арсеналі, напевно, мала місце диверсія. "Я не висуваю версії, а кажу про факти", - наголосив Тимошенко. Він уточнив, що пожежею охоплено 10 відсотків технічної території арсеналу.

Тим часом Служба безпеки України розслідує кілька версій цієї пожежі. "Правоохоронці перевіряють кілька версій, зокрема, Служба безпеки України в рамках своєї компетенції відпрацьовує версію про можливу диверсію", - повідомляє прес-служба СБУ. На місце події прибула слідчо-оперативна група центрального апарату СБУ і керівництво спецслужби. Управління СБУ в Чернігівській області здійснюватиме досудове розслідування в межах відкритого військовою прокуратурою кримінального провадження. Раніше повідомлялося, що військова прокуратура центрального регіону відкрила справу за статтею "недбале ставлення до служби".

Нагадаємо, що станом на ранок 9 жовтня жертв внаслідок пожежі та вибухів на арсеналі немає. У Чернігівської обласній державній адміністрації повідомили, що з огляду на погане самопочуття через задимлення в районі надзвичайної ситуації по медичну допомогу звернулися 63 людини. У свою чергу, міністерство охорони здоров'я України заявили про евакуацію або виписку додому з Ічнянської центральної районної лікарні 163 пацієнтів.

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