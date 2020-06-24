 СБУ відкрила справу через повені в Західній Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2020

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Новини

СБУ відкрила справу через повені в Західній Україні

СБУ відкрила справу через повені в західних областях України за статтею "екоцид". Розслідування стосується можливої бездіяльності посадовців різних органів влади.

СБУ відкрила справу через повені на Західній Україні за статтею екоцид

СБУ відкрила справу через повені на Західній Україні за статтею "екоцид"

Служба безпеки України повідомила у п'ятницю, 26 червня, що відкрила справу через повені на території західних областей Україні за статтею "екоцид". "Розслідування стосується можливої бездіяльності посадовців різних органів влади, відповідальних за природоохоронні заходи, а також незаконне ведення господарства", - йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

СБУ передала в органи прокуратури матеріали щодо незаконної вирубки лісів, неналежного здійснення лісогосподарської і природоохоронної діяльності уповноваженими особами на території західних областей України.

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Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, жертвами повеней у західних областях України стали троє людей, ще одну людину вважають зниклою безвісти. Зруйновано десятки мостів та сотні кілометрів доріг, підтоплено тисячі будинків.

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  • Затоплені п'ять областей

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Затоплені п'ять областей

    Критична ситуація внаслідок інтенсивних опадів 22-24 червня спостерігається у п'яти західних областях України - Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, там лише за три дні підтопило 285 населених пунктів.

  • Епіцентр негоди - Івано-Франківщина

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Епіцентр негоди - Івано-Франківщина

    Найбільше від повені постраждала Івано-Франківська область. Станом на ранок четверга, 25 червня, там налічувалося 234 підтоплення, повідомляє ДСНС. Унаслідок негоди у регіоні загинули троє людей.

  • Понад півтори тисячі рятувальників

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Понад півтори тисячі рятувальників

    За даними ДСНС, у ліквідації наслідків повеней у Західній Україні станом на 25 червня беруть участь понад 1600 осіб і 469 одиниць техніки. До робіт залучили, зокрема, і сили Національної гвардії України.

  • Зруйновані дороги і мости

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Зруйновані дороги і мости

    Повінь завдала шкоди транспортній інфраструктурі регіону. У середу, 24 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про 110 кілометрів автодоріг та 19 мостів, зруйнованих унаслідок повені. Наступного дня ДСНС повідомила, що 500 кілометрів автодоріг і 135 мостів, а також 280 метрів дамб пошкоджені.

  • Евакуація постраждалих

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Евакуація постраждалих

    24 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова МВС Арсен Аваков здійснили повітряний моніторинг підтоплених районів та відвідали один із населених пунктів Надвірнянського району Івано-Франківщини. "Наразі евакуйовано понад 200 людей (…) Відсутні газо-, електрозабезпечення, оскільки не витримали електроопори, йде замикання, працюють електрики", - повідомив Аваков.

  • Річка Прут розлилася

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Допомога уряду в Києві

    Український уряд ухвалив комплекс заходів для подолання наслідків повеней. Серед них - постійний моніторинг річок регіону для вчасного вжиття запобіжних заходів, допомога постраждалим та евакуйованим людям, нагляд за санітарно-епідеміологічною ситуацією, щоб не допустити спалахів інфекційних захворювань через забруднення колодязів.

  • Обсяг збитків невідомий

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Обсяг збитків невідомий

    Суму збитків, завданих негодою, поки оцінити не береться ніхто. Влада обіцяє надати свої оцінки після 1 липня - саме до цього дня мають обстежити зруйновані та пошкоджені будівлі та дороги.

  • Перша допомога

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Перша допомога

    Попри відсутність даних про збитки, уряд України уже вирішив виділити Івано-Франківській області початкову допомогу на ліквідацію наслідків негоди обсягом 500 мільйонів гривень. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, також є додаткова потреба у 82 мільйонах гривень для відновлення дамб і берегів, які пошкодила повінь.

    Автор: Данило Білик


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Захід України у полоні повеней (24.06.2020)

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Підтопленими у західних областях залишаються 285 населених пунктів й майже 10 тисяч будинків. Пошкоджено 500 кілометрів автодоріг, 135 мостів та 280 метрів дамб.

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