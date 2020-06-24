СБУ відкрила справу через повені в Західній Україні

Служба безпеки України повідомила у п'ятницю, 26 червня, що відкрила справу через повені на території західних областей Україні за статтею "екоцид". "Розслідування стосується можливої бездіяльності посадовців різних органів влади, відповідальних за природоохоронні заходи, а також незаконне ведення господарства", - йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

СБУ передала в органи прокуратури матеріали щодо незаконної вирубки лісів, неналежного здійснення лісогосподарської і природоохоронної діяльності уповноваженими особами на території західних областей України.

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Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, жертвами повеней у західних областях України стали троє людей, ще одну людину вважають зниклою безвісти. Зруйновано десятки мостів та сотні кілометрів доріг, підтоплено тисячі будинків.

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Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости Затоплені п'ять областей Критична ситуація внаслідок інтенсивних опадів 22-24 червня спостерігається у п'яти західних областях України - Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, там лише за три дні підтопило 285 населених пунктів.

Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости Епіцентр негоди - Івано-Франківщина Найбільше від повені постраждала Івано-Франківська область. Станом на ранок четверга, 25 червня, там налічувалося 234 підтоплення, повідомляє ДСНС. Унаслідок негоди у регіоні загинули троє людей.

Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости Понад півтори тисячі рятувальників За даними ДСНС, у ліквідації наслідків повеней у Західній Україні станом на 25 червня беруть участь понад 1600 осіб і 469 одиниць техніки. До робіт залучили, зокрема, і сили Національної гвардії України.

Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости Зруйновані дороги і мости Повінь завдала шкоди транспортній інфраструктурі регіону. У середу, 24 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про 110 кілометрів автодоріг та 19 мостів, зруйнованих унаслідок повені. Наступного дня ДСНС повідомила, що 500 кілометрів автодоріг і 135 мостів, а також 280 метрів дамб пошкоджені.

Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости Евакуація постраждалих 24 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова МВС Арсен Аваков здійснили повітряний моніторинг підтоплених районів та відвідали один із населених пунктів Надвірнянського району Івано-Франківщини. "Наразі евакуйовано понад 200 людей (…) Відсутні газо-, електрозабезпечення, оскільки не витримали електроопори, йде замикання, працюють електрики", - повідомив Аваков.

Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости Допомога уряду в Києві Український уряд ухвалив комплекс заходів для подолання наслідків повеней. Серед них - постійний моніторинг річок регіону для вчасного вжиття запобіжних заходів, допомога постраждалим та евакуйованим людям, нагляд за санітарно-епідеміологічною ситуацією, щоб не допустити спалахів інфекційних захворювань через забруднення колодязів.

Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости Обсяг збитків невідомий Суму збитків, завданих негодою, поки оцінити не береться ніхто. Влада обіцяє надати свої оцінки після 1 липня - саме до цього дня мають обстежити зруйновані та пошкоджені будівлі та дороги.

Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости Перша допомога Попри відсутність даних про збитки, уряд України уже вирішив виділити Івано-Франківській області початкову допомогу на ліквідацію наслідків негоди обсягом 500 мільйонів гривень. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, також є додаткова потреба у 82 мільйонах гривень для відновлення дамб і берегів, які пошкодила повінь. Автор: Данило Білик

