 СБУ викрила масштабну крадіжку конфіденційних даних на Львівщині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2018

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Новини

СБУ викрила масштабну крадіжку конфіденційних даних на Львівщині

Бази даних понад ста військових та державних установ Львівщини стали доступними в Росії через викрадення інформації, повідомили в Службі безпеки України.

Кібербезпека

Працівники Служби безпеки України (СБУ) викрили схему викрадення конфіденційних даних з комунікаційних систем понад сотні військових частин і держустанов Львівщини.  Як повідомила прес-служба СБУ в п'ятницю, 14 грудня, зловмисники використовувати програми "Парус" та "Афіна".

"Враховуючи те, що програмне забезпечення "Парус" та "Афіна" поширюється та оновлюється з серверів, які територіально розташовані в РФ, через дії зловмисників створено передумови для витоку інформації з обмеженим доступом, - йдеться у повідомленні СБУ. - Викрадені за допомогою російських програм бази даних стали доступними для країни-агресора та можуть бути використані на шкоду національній безпеці держави". Обидві програми внесені до санкційного списку, затвердженого в ківітні 2017 року указом президента України Петра Порошенка.

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Як повідомляє прес-служба СБУ, підозрюваними є підприємці, що офіційно співпрацювали з установами, дані яких копіювали під виглядом технічної підтримки комунікаційних систем. Незаконне перенесення даних здійснювали через безкоштовний інструмент віддаленого керування TeamViewer.

За фактом виявлених порушень розпочате кримінальне провадження під керівництвом прокуратури Львівської області. Версії слідства передбачають можливу передачу "незаконно скопійованих даних до спецслужб країни-агресора".

Нагадаємо, в жовтні 2018 року в СБУ заявили про кібератаку на інформаційно-телекомунікаційні системи держрганів України з боку підконтрольного російським спецслужбам хакерського угруповання. Того ж місяця Державна фіскальна служба (ДФС) України заявила про кібератаку на її інформаційні ресурси.

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