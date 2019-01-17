СБУ визначить доцільність участі Медведчука у переговорах - Порошенко

Президент України Петро Порошенко просить Службу безпеки України розглянути доцільність участі голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука в переговорах щодо звільнення українських заручників. "Я звертаюся до Служби безпеки України розглянути можливість доцільності подальшого використання пана Медведчука у форматі гуманітарної групи для звільнення заручників, якщо його функціонування є неефективним. Доповісти мені завтра", - заявив Порошенко в ефірі радіо "НВ" у середу, 10 квітня.

Він наголосив, що де-факто Медведчук представляє Росію на переговорах у Мінську. "Де-факто пан Медведчук представляє Російську Федерацію і пана Путіна. І мотивація - для чого це було? Тому що це був єдиний канал зв'язку з паном Путіним, який виявився неефективним", - сказав Порошенко.

За його словами, у Медведчука була єдина функція. "Ця функція була - звільнення заручників, які перебувають і в підвалах окупованих територій, і в Росії", - сказав президент, нагадавши, що востаннє звільнення заручників відбулося в грудні 2017 року, зазначивши, що назвати це ефективним не можна.

Раніше Медведчук заявив, що Порошенко ніколи не призначав його на роль переговірника з РФ. "Я займався переговорами між Україною і Росією виключно на прохання президента України і робив це в інтересах країни, а не її президента. Тому вивести мене з "переговорного процесу" апріорі неможливо", - йдеться у його заяві, розміщеній на сайті партії.