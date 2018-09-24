 СБУ вивезла з Донбасу ″екс-міністра″ ″ДНР″, він співпрацює зі слідством | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2018

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Новини

СБУ вивезла з Донбасу "екс-міністра" "ДНР", він співпрацює зі слідством

Колишній "міністр" самопроголошеної "ДНР" потрапив до в'язниці через внутрішній конфлікт між групами інтересів сепаратистів. Нині він співпрацює з українським слідством.

СБУ вивезли одного з колишніх керівників ДНР з Донбасу

СБУ вивезли одного з колишніх керівників ДНР з Донбасу

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) вивезла з тимчасово окупованої території Донецької області колишнього "міністра агропромислової політики та продовольства ДНР", якого сепаратисти звинуватили в розкраданні коштів і на певний час позбавили волі.

DW.COM

Згідно з даними СБУ, на Донбасі розшукують 294 особи. Про це заявила Ірина Геращенко. Водночас понад 1000 тіл, за даними МКЧХ, досі не було ідентифіковано. (30.08.2018)

Після угоди зі слідством Голосіївський районний суд Києва засудив Бориса Германа, обвинуваченого в організації спроби вбивства журналіста Аркадія Бабченка, до 4,5 року позбавлення волі. Про це повідомив глава СБУ. (01.09.2018)

Як повідомляє у вівторок, 25 вересня, прес-центр СБУ, з'ясовано, що у вересні 2014 року чоловік приєднався до лав незаконних збройних формувань. Спочатку у складі так званого "Індустріального оплоту Донбасу" він постачав до непідконтрольних Києву районів Донеччини добрива, паливно-мастильні матеріали та інші товари, здійснював закупівлю зерна та кінцевої продукції сільського господарства. Згодом за пропозицією ватажка "ДНР" Олександра Захарченка очолив "міністерство агропромислової політики та продовольства".

"Зловмисник під кураторством російських спецслужб забезпечував формування штату та функціонування фейкового відомства. Він також "санкціонував" прибуття на окуповані території Донбасу вантажів так званого російського гуманітарного конвою", - зазначено в повідомленні.

В СБУ повідомили, що через конфлікт із Захарченком на тлі перерозподілу награбованого "міністра" звинуватили у зловживанні службовим становищем, розкраданні коштів і на певний час узяли під варту його ж спільники.

Згодом, опинившись на підконтрольній Україні території, чоловік у межах відкритого кримінального провадження погодився співпрацювати зі слідством та надає свідчення щодо діяльності "ДНР", фактів безпосередньої причетності РФ до окупації Сходу України, розкрадання державного майна, руйнування інфраструктури регіону та інших злочинів, повідомили у СБУ.

Як зауважує агенція "Українськi новини", у зазначений період "в.о. міністра агрополітики ДНР" був Алію Камара.

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