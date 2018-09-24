СБУ вивезла з Донбасу "екс-міністра" "ДНР", він співпрацює зі слідством

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) вивезла з тимчасово окупованої території Донецької області колишнього "міністра агропромислової політики та продовольства ДНР", якого сепаратисти звинуватили в розкраданні коштів і на певний час позбавили волі.

Як повідомляє у вівторок, 25 вересня, прес-центр СБУ, з'ясовано, що у вересні 2014 року чоловік приєднався до лав незаконних збройних формувань. Спочатку у складі так званого "Індустріального оплоту Донбасу" він постачав до непідконтрольних Києву районів Донеччини добрива, паливно-мастильні матеріали та інші товари, здійснював закупівлю зерна та кінцевої продукції сільського господарства. Згодом за пропозицією ватажка "ДНР" Олександра Захарченка очолив "міністерство агропромислової політики та продовольства".

"Зловмисник під кураторством російських спецслужб забезпечував формування штату та функціонування фейкового відомства. Він також "санкціонував" прибуття на окуповані території Донбасу вантажів так званого російського гуманітарного конвою", - зазначено в повідомленні.

В СБУ повідомили, що через конфлікт із Захарченком на тлі перерозподілу награбованого "міністра" звинуватили у зловживанні службовим становищем, розкраданні коштів і на певний час узяли під варту його ж спільники.

Згодом, опинившись на підконтрольній Україні території, чоловік у межах відкритого кримінального провадження погодився співпрацювати зі слідством та надає свідчення щодо діяльності "ДНР", фактів безпосередньої причетності РФ до окупації Сходу України, розкрадання державного майна, руйнування інфраструктури регіону та інших злочинів, повідомили у СБУ.

Як зауважує агенція "Українськi новини", у зазначений період "в.о. міністра агрополітики ДНР" був Алію Камара.