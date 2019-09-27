 Саудівський солдат вбив трьох людей на військовій базі США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2019

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Новини

Саудівський солдат вбив трьох людей на військовій базі США

Солдат із Саудівської Аравії вчинив стрілянину на військово-морській базі США. Він вбив трьох людей, потім його застрелили поліцейські. Обставини нападу з'ясовують.

База ВМС США у Флориді, де сталась атака

База ВМС США у Флориді, де сталась атака

Солдат із Саудівської Аравії, який приїхав на навчання у США, у п'ятницю, 6 грудня, вчинив стрілянину у навчальній кімнаті на військово-морській базі (ВМС) у Флориді. Він вбив трьох людей і поранив вісьмох, потім його застрелили поліцейські.

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Американський військовий моряк відкрив стрілянину на військовій базі Перл-Харбор. Двоє людей загинули, нападник застрелився. (05.12.2019)

До лікарень доправили щонайменше 406 постраждалих унаслідок стрілянини в американському Лас-Вегасі. Щонайменше 50 людей загинули. Нападник, імовірно, сам покінчив із життям у готельному номері ще до появи поліції. (02.10.2017)

Губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс заявив, що нападник був із Саудівської Аравії. Розвідувальна група SITE, яка моніторить медіа про терористів, заявила, що визначила його ім'я - Мухаммед аль-Шамрані.

У групі додали, що він нібито опублікував короткий маніфест у соцмережі Twitter. "Я не проти вас, тому що ви є американцями, я не ненавиджу вас за ваші свободи. Я ненавиджу вас за те, що ви щодня підтримуєте, фінансуєте і вчиняєте злочини не лише проти мусульман, але й проти людства", - йдеться у ймовірному маніфесті, який цитує агенція AFP.

Користувач цієї сторінки також поширював публікації проти Ізраїлю. Наразі слідчі перевіряють справжність цієї сторінки, а соцмережа Twitter її заблокувала.

Крім того, поліцейські арештували шістьох інших саудівських студентів, які знімали атаку на відео, повідомляє видання New York Times.

Президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що йому зателефонував король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд. За словами глави Вашингтона, саудівський король запевнив його, що "винуватець цього жахливого злочину не представляє саудівський народ".

База ВМС США у Флориді є важливим навчальним центром. На ній перебувають близько 16 тисяч військових і ще сім тисяч цивільних. За словами представника військово-морського флоту, на полігоні регулярно навчаються військові з союзних збройних сил, їм забороняється мати при собі зброю.

Міністр оборони США Марк Еспер вже заявив, що розглядає "кілька кроків для безпеки військових об'єктів та збройних сил та їхніх сімей". Утім, він не уточнив, про які саме кроки йдеться мова.

Нагадаємо, у терактах 11 вересня 2001 року 15 із 19 терористів були громадянами Саудівської Аравії. Деякі з них брали уроки з керування літаками у Флориді. 

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