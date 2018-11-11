Саудівська прокуратура вимагає смертної кари для підозрюваних у вбивстві Хашоггі

Прокуратура Саудівської Аравії вимагає смертної кари для п'яти підозрюваних у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі. Про це у четвер, 15 листопада, на прес-конференції в Ер-Ріяді заявив генеральний прокурор Сауд аль-Моджеб, передає агенція AP.

Загалом у цій справі затримано 21 людину, з них одинадцяти вже пред'явлені обвинувачення. За словами прокурора, підозрювані почали втілювати в дію план про вбивство репортера 29 вересня - за три дні до його смерті. Прокурор повідомив, що Хашоггі вбили після того, як "переговори" про його повернення до Саудівської Аравії провалились, передає агенція Reuters. За словами прокурора, очолювала цю групу людина, яка наказала вбити журналіста.

Прокурор повідомив, що Хашоггі помер від смертельної ін'єкції, після чого його тіло було розчленовано та вивезено з саудівського консульства у Стамбулі, де відбулось вбивство. Раніше влада Саудівської Аравії заявляла, що репортер загинув в кулачній бійці. За даними Сауда аль-Моджеба, тіло загиблого досі не знайдено.

Речник прокуратури повідомив, що розслідування щодо підозрюваних, яким ще не були пред'явлені обвинувачення, продовжується. В рамках розслідування головному помічнику саудівського принца Сауду аль-Кахтані був заборонений виїзд з країни. Повідомляється, що саме він зустрічався з групою, яка поїхала до Стамбула на виконання завдання щодо журналіста. Він вже звільнений зі своєї посади.

Нагадаємо, що через два тижні після зникнення журналіста під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Джамаль Хашоггі був убитий в саудівському консульстві Стамбула. Влада Саудівської Аравії заявила, що не екстрадуватиме підозрюваних у вбивстві журналіста до Туреччини, а судитиме їх на своїй території.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розпорядження вбити журналіста надійшло "з найвищих рівнів уряду" Саудівської Аравії. Американська розвідка вважає, що до вбивства Хашоггі причетний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман, повідомила газета The New York Times.