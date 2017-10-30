Саудівська Аравія скликала два екстрені саміти лідерів арабських держав

Король Саудівської Аравії Салман у суботу, 18 травня, скликав дві екстрені зустрічі через загострення ситуації у Перській затоці, повідомило державне інформагентство країни SPA. Він запросив лідерів країн-членів Ради співробітництва арабських держав Перської затоки і Ліги арабських держав у Мекку на саміти, які мають відбутися 30 травня. Представники країн повинні обговорити "агресивні дії та їхні наслідки" у регіоні, повідомляє агенція новин AFP.

Окрім того, за інформацією агентства SPA, наслідний принц країни Мохаммед бін Салман обговорив телефоном кризову ситуацію в регіоні з держсекретарем США Майклом Помпео.

Об'єднані Арабські Емірати повідомили про скоєння в ніч на 13 травня диверсійних операцій проти нафтових танкерів та інших суден неподалік від територіальних вод ОАЕ. Інцидент стався поблизу Ормузької протоки, через яку на світовий ринок потрапляє практично вся нафта, видобута в країнах Перської затоки. Серйозних пошкоджень зазнали два нафтових танкери, що належать Саудівській Аравії, та ще два інших судна.

Окрім того, за допомогою дронів було скоєно напад на центральний нафтопровід компанії Saudi Aramco. В результаті компанія була змушена припинити експлуатацію нафтопроводу з міркувань безпеки. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання хуситів, яке діє на території сусіднього Ємену. У відповідь Ер-Ріяд завдав повітряних ударів по столиці Ємену Сані.

Загострення ситуації а Перській затоці зумовлене також ескалацією протистояння між Вашингтоном та Тегераном. США відправили в регіон авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" і групу бомбардувальників B-52. Також США наказали державним службовцям, які не виконують надзвичайних завдань, залишити Ірак, а американські війська в Іраку та Сирії були приведені у стан підвищеної боєготовності. У відповідь на такі дії в Корпусі вартових ісламської революції заявили про готовність дати відсіч Вашингтону.