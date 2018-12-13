 Саудівська Аравія обурена резолюцією Сенату США щодо Хашоггі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2018

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Новини

Саудівська Аравія обурена резолюцією Сенату США щодо Хашоггі

МЗС Саудівської Аравії заявляє, що резолюція Сенату США щодо причетності принца Мохаммеда до вбивства Хашоггі "базується на непідтверджених закидах".

Принца-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман

Принца-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман

Саудівська Аравія "категорично" відкидає резолюцію Сенату США, що покладає відповідальність за вбивство журналіста Джамаля Хашоггі на принца-наступника Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана.

"Королівство категорично відкидає будь-яке втручання у свої внутрішні справи і будь-які звинувачення (…), що зневажають його лідерів", - зазначено в заяві міністерства закордонних справ Саудівської Аравії, що була оприлюднена у понеділок, 17 грудня.

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Американські сенатори підтримали резолюцію зі звинуваченнями у смерті журналіста Джамаля Хашоггі на адресу саудівського кронпринца. Президент Трамп весь цей час заперечував причетність принца до вбивства репортера. (14.12.2018)

Анкара розчаровано відреагувала на намір Ер-Ріяда не видавати Туреччині двох екс-радників саудівського кронпринца, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. (10.12.2018)

Убитий саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, двоє ув'язнених журналістів Reuters, редакція американської газети й журналістка з Філіппін визнані "Людиною року" за версією американського журналу Time. (11.12.2018)

У заяві саудівського МЗС також зазначено, що резолюція "базується на непідтверджених закидах". Вбивство Хашоггі назване "жахливим злочином, котрий не відображає політику ані королівства, ані його інституцій".

Нагадаємо, що 13 грудня Сенат США ухвалив резолюцію, де відповідальність за вбивство журналіста Джамаля Хашоггі було покладено на принца-наступника Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана. Сенатори США закликали уряд Саудівської Аравії забезпечити притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до вбивства Хашоггі.

59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Згодом Саудівська Аравія визнала факт його вбивства, але заперечує зв'язок цього злочину з принцом-наступником. В Саудівській Аравії затримали 21 підозрюваного у вбивстві журналіста. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розпорядження вбити журналіста надійшло "з найвищих рівнів уряду" Саудівської Аравії. Натомість президент США Дональд Трамп заперечує причетність саудівського кронпринца до резонансного вбивства журналіста. 

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Скрипаль-Хашоггі: чи можна порівнювати обидві справи? (19.10.2018)

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