 Саудівська Аравія не видасть підозрюваних у вбивстві Хашоггі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2018

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Новини

Саудівська Аравія не видасть підозрюваних у вбивстві Хашоггі

Саудівська Аравія не видасть Туреччині своїх громадян, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі, заявив міністр закордонних справ країни Адель аль-Джубейр.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр

Саудівська Аравія не видасть Туреччині своїх громадян, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Про це у неділю, 9 грудня, заявив міністр закордонних справ країни Адель аль-Джубейр. "Ми не видаємо наших громадян", - сказав він на прес-конференції в Ер-Ріяді, передає агенція AFP.

Він також закинув Туреччині ненадання необхідної інформації у цій справі. "Влада Туреччини не була такою відкритою, якою, як ми вважаємо, повинна бути. Ми попросили наших друзів в Туреччині надати нам докази, які ми могли б використати у суді. Ми не отримали їх так, як мали б отримати", - заявив аль-Джубейр.

Раніше стамбульський суд видав ордер на арешт двох колишніх радників саудівського кронпринца Мохаммеда бін Салмана через їхню ймовірну причетність до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Йдеться про колишнього радника королівського суду Сауда аль-Кахтані та колишнього заступника керівника розвідки Ахмеда аль-Ассірі. Вони обоє були звільнені після того, як Ер-Ріяд визнав факт вбивства журналіста, яке відбулося у саудівському консульстві у Стамбулі.

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Стамбульський суд видав ордер на арешт двох колишніх радників кронпринца Саудівської Аравії, яких вважають причетними до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. (05.12.2018)

59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Згодом Саудівська Аравія визнала факт його вбивства, але заперечує зв'язок цього злочину з бін Салманом.

В Саудівській Аравії затримали 21 підозрюваного у вбивстві журналіста. Прокуратура країни вимагає смертної кари для п'ятьох з них. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розпорядження вбити журналіста надійшло "з найвищих рівнів уряду" Саудівської Аравії.

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