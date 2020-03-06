 Саудівська Аравія знизила ціни на нафту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2020

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Новини

Саудівська Аравія знизила ціни на нафту

Після того, як члени ОПЕК+ не змогли домовитись про скорочення обсягів нафтовидобутку, Саудівська Аравія готова наростити видобуток сировини до 10-11 мільйонів барелів на добу в квітні, повідомила агенція Bloomberg.

Саудівська Аравія хоче наростити видобуток нафти

Саудівська Аравія хоче наростити видобуток нафти

Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти з нинішніх 9,7 мільйона барелів на добу до 10-11 мільйонів барелів у квітні на тлі зриву переговорів членів ОПЕК+ у Відні щодо скорочення обсягів нафтовидобутку. Про це в суботу, 7 березня, повідомило агентство Bloomberg. Видобуток сировини може бути доведений навіть до рекордних 12 мільйонів барелів на добу, повідомляють джерела агентства.

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Тим часом національна енергетична компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco оголосила про зниження офіційної роздрібної ціни на всі сорти нафти і для всіх замовників. Вартість поставок сировини в країни Північної і Західної Європи скоротиться на вісім доларів за барель, передає агенція Reuters.

Як повідомлялося, 6 березня члени ОПЕК+ не змогли домовитися про скорочення нафтовидобутку в другому кварталі 2020 року на 1,5 мільйона барелів на добу. На зниженні, зокрема, наполягала Саудівська Аравія. При цьому один мільйон барелів мав припасти на країни ОПЕК, а 500 тисяч барелів - на ОПЕК+.

Ціни пробили 11-річний мінімум

Після провалу переговорів у Відні вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 9,4 відсотка (4,72 долара) - до 45,27 долара за барель. Як зазначало агентство Reuters, це зниження цін за один день виявилося найбільшим за більш ніж 11-річний період.

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