Саудівська Аравія знизила ціни на нафту

Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти з нинішніх 9,7 мільйона барелів на добу до 10-11 мільйонів барелів у квітні на тлі зриву переговорів членів ОПЕК+ у Відні щодо скорочення обсягів нафтовидобутку. Про це в суботу, 7 березня, повідомило агентство Bloomberg. Видобуток сировини може бути доведений навіть до рекордних 12 мільйонів барелів на добу, повідомляють джерела агентства.

Тим часом національна енергетична компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco оголосила про зниження офіційної роздрібної ціни на всі сорти нафти і для всіх замовників. Вартість поставок сировини в країни Північної і Західної Європи скоротиться на вісім доларів за барель, передає агенція Reuters.

Як повідомлялося, 6 березня члени ОПЕК+ не змогли домовитися про скорочення нафтовидобутку в другому кварталі 2020 року на 1,5 мільйона барелів на добу. На зниженні, зокрема, наполягала Саудівська Аравія. При цьому один мільйон барелів мав припасти на країни ОПЕК, а 500 тисяч барелів - на ОПЕК+.

Ціни пробили 11-річний мінімум

Після провалу переговорів у Відні вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 9,4 відсотка (4,72 долара) - до 45,27 долара за барель. Як зазначало агентство Reuters, це зниження цін за один день виявилося найбільшим за більш ніж 11-річний період.