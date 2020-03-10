Саудівська Аравія збільшить потужності з видобутку нафти

Саудівська державна енергетична компанія Saudi Aramco заявила про рішення значно збільшити свої нафтовидобувні потужності - з 12 до 13 мільйонів барелів на добу. У своїй заяві у середу, 11 березня, енергетичний гігант заявив, що рішення про збільшення потужностей є виконанням відповідної директиви міністерства енергетики країни.

Напередодні, 10 березня, у компанії повідомили про плани збільшити видобуток до 12,3 мільйона барелів на добу, починаючи з квітня. Це на 300 тисяч барелів на добу більше, ніж нині становлять максимальні її видобувні потужності. На даний момент Саудівська Аравія видобуває близько 9,8 мільйона барелів нафти на добу.

Саудівська Аравія збільшить нафтовидобувні потужності на один мільйон барелів на добу

Реакція Росії

Своєю чергою міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив журналістам у середу, 11 березня, про те, що плани Саудівської Аравії з збільшення видобутку нафти є "не найкращим варіантом". Він зазначив, що оптимальним сценарієм розвитку подій було б зберігати узгоджений рівень виробництва. Водночас, Новак заявив, що Росія підтримує проведення консультацій з міністрами країн Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та іншими державами-гравцями цього ринку.

Він також зазначив, що очікує виправлення ситуації із падінням попиту на нафту у Китаї через епідемію коронавірусу. Новак висловив сподівання, що Європа також зможе успішно відреагувати на спалах захворювання. "Якщо заходи реагування будуть достатньо ефективними та швидкими і відновлення розпочнеться швидко, значить, попит буде зростати, відповідно ринок буде відновлюватися швидше", - зазначив Новак.

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Міністр енергетики РФ Олександр Новак під час конференції ОПЕК у Саудівській Аравії у липні 2019 року

Крах ОПЕК+

Нагадаємо, 9 березня світові ціни на нафту обвалилися одразу на 30 відсотків після фактичного припинення існування альянсу ОПЕК+ між країнами, які входять до ОПЕК, а також низкою інших нафтовидобувних країн, насамперед Росією.

З 2016 року альянс ОПЕК+ успішно домовлявся щодо скорочення видобутку нафти для боротьби з падінням цін на цю сировину. Утім, 6 березня переговори у Відні у форматі ОПЕК+ завершилися безрезультатно після того, як Росія відмовилася від запропонованого ОПЕК чергового скорочення обсягів видобутку нафти. Завдяки скороченню видобутку країни ОПЕК сподівалися зупинити зниження ціни на нафту на тлі економічної кризи, спричиненої епідемією коронавірусу у світі.

Після падіння цін на нафту у понеділок вони дещо стабілізувалися та підвищилися. Станом на ранок 11 березня вартість бареля нафти марки Brent становить близько 37 доларів США, а марки WTI - майже 34 долари США.