 Саудівська Аравія дала дозвіл на обшук свого консульства в Стамбулі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2018

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Новини

Саудівська Аравія дала дозвіл на обшук свого консульства в Стамбулі

Саудівська Аравія дала турецькій владі, яка проводить розслідування зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, дозвіл на обшук свого консульства в Стамбулі.

Саудівський журналіст Джамаль Хашкаджі

Саудівський журналіст Джамаль Хашкаджі

Міністерство закордонних справ Туреччини у вівторок, 9 жовтня, повідомило, що Саудівська Аравія дала дозвіл на обшук її консульства в Стамбулі в рамках розслідування зникнення опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

"Саудівська влада заявила, що вона відкрита до співпраці і що в будівлі консульства можна здійснити обшук", - заявило турецьке зовнішньополітичне відомство. Попри те, що приміщення консульства мають імунітет відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини, обшук можливий за згоди керівника місії, нагадало МЗС Туреччини.

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МЗС Туреччини викликало посла Саудівської Аравії та заявило йому про вимогу співпраці у розслідуванні зникнення журналіста Джамаля Хашкаджі. (08.10.2018)

Саудівський журналіст Джамаль Хашкаджі зайшов у консульство Саудівської Аравії у Стамбулі і зник. Поліція підозрює, що його вбили, пишуть ЗМІ. (07.10.2018)

Тим часом посол Саудівської Аравії в США Халід бін Салман назвав повідомлення про смерть або затримання Хашкаджі "абсолютно фальшивими". Про це повідомив саудівський телеканал "Аль-Арабія". 

Нагадаємо, що 59-річний Хашкаджі, який співпрацює з газетою The Washington Post, 2 жовтня вирушив зі своєю нареченою в генконсульство Саудівської Аравії в Стамбулі для того, щоб забрати необхідні для майбутнього весілля документи. Його наречену в будівлю не впустили і через п'ять годин очікування їй повідомили, що Хашкаджі вже пішов з консульства. Вона пізніше сказала, що не довіряє цій інформації і не знає, де зараз перебуває журналіст.

Туреччина розслідує зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Як повідомляли ЗМІ з посиланням на свої анонімні джерела, слідчі не виключають, що журналіста могли вбити на території консульства Саудівської Аравії в Стамбулі.

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