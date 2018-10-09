Саудівська Аравія дала дозвіл на обшук свого консульства в Стамбулі

Міністерство закордонних справ Туреччини у вівторок, 9 жовтня, повідомило, що Саудівська Аравія дала дозвіл на обшук її консульства в Стамбулі в рамках розслідування зникнення опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

"Саудівська влада заявила, що вона відкрита до співпраці і що в будівлі консульства можна здійснити обшук", - заявило турецьке зовнішньополітичне відомство. Попри те, що приміщення консульства мають імунітет відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини, обшук можливий за згоди керівника місії, нагадало МЗС Туреччини.

Тим часом посол Саудівської Аравії в США Халід бін Салман назвав повідомлення про смерть або затримання Хашкаджі "абсолютно фальшивими". Про це повідомив саудівський телеканал "Аль-Арабія".

Нагадаємо, що 59-річний Хашкаджі, який співпрацює з газетою The Washington Post, 2 жовтня вирушив зі своєю нареченою в генконсульство Саудівської Аравії в Стамбулі для того, щоб забрати необхідні для майбутнього весілля документи. Його наречену в будівлю не впустили і через п'ять годин очікування їй повідомили, що Хашкаджі вже пішов з консульства. Вона пізніше сказала, що не довіряє цій інформації і не знає, де зараз перебуває журналіст.

Туреччина розслідує зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Як повідомляли ЗМІ з посиланням на свої анонімні джерела, слідчі не виключають, що журналіста могли вбити на території консульства Саудівської Аравії в Стамбулі.