 Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2018

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Новини

Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти

Саудівська Аравія заявила про готовність збільшити видобування нафти, щоб збалансувати попит та пропозицію на ринку. Резервні потужності країни дозволяють викачувати до двох мільйонів барелів нафти на день.

Саудівська Аравія збільшить видобування нафти

Саудівська Аравія збільшить видобування нафти

Уряд Саудівської Аравії заявив про готовність збільшити видобуток нафти з метою стабілізації світового ринку. "Королівство готове за необхідності задіяти свої резервні виробничі потужності, аби відреагувати на будь-які майбутні зміни у рівнях пропозиції та попиту", - йдеться у заяві уряду, оприлюдненій у вівторок, 3 липня, після засідання під головуванням короля Салмана, цитує агенція AFP. Резервні потужності країни оцінюють у два мільйони барелів на день.

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Клуб експортерів нафти прагне задовольнити збільшення попиту на світових ринках. Чорне золото тим часом дорожчає. (22.06.2018)

За словами Трампа, король Саудівської Аравії у телефонній розмові з ним погодився збільшити видобуток нафти "можливо, аж на два мільйони барелів" на добу. (30.06.2018)

Ця заява пролунала після того, як 30 червня президент США Дональд Трамп запевнив, що саудівський король Салман погодився ним у телефонній розмові, що ціни на нафту зараз зависокі. За його словами, король пообіцяв збільшити обсяги видобутку нафти "можливо, на два мільйони барелів" на добу. Зараз Саудівська Аравія викачує близько десяти мільйонів барелів нафти на день.

Нагадаємо, 22 червня Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) домовилася збільшити спільний щоденний видобуток сировини на мільйон барелів. Це становить близько одного відсотка від глобальної пропозиції.

Тим часом США планують відновити економічні санкції проти Ірану, включаючи обмеження на експорт нафти Тегераном. Президент Ірану Хасан Роухані назвав американський план "фантазією".

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