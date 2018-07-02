Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти

Уряд Саудівської Аравії заявив про готовність збільшити видобуток нафти з метою стабілізації світового ринку. "Королівство готове за необхідності задіяти свої резервні виробничі потужності, аби відреагувати на будь-які майбутні зміни у рівнях пропозиції та попиту", - йдеться у заяві уряду, оприлюдненій у вівторок, 3 липня, після засідання під головуванням короля Салмана, цитує агенція AFP. Резервні потужності країни оцінюють у два мільйони барелів на день.

Ця заява пролунала після того, як 30 червня президент США Дональд Трамп запевнив, що саудівський король Салман погодився ним у телефонній розмові, що ціни на нафту зараз зависокі. За його словами, король пообіцяв збільшити обсяги видобутку нафти "можливо, на два мільйони барелів" на добу. Зараз Саудівська Аравія викачує близько десяти мільйонів барелів нафти на день.

Нагадаємо, 22 червня Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) домовилася збільшити спільний щоденний видобуток сировини на мільйон барелів. Це становить близько одного відсотка від глобальної пропозиції.

Тим часом США планують відновити економічні санкції проти Ірану, включаючи обмеження на експорт нафти Тегераном. Президент Ірану Хасан Роухані назвав американський план "фантазією".