Саудівська Аравія визнала вбивство зниклого журналіста Хашоггі

Офіційні особи Саудівської Аравії в суботу, 20 жовтня, визнали вбивство журналіста Джамаля Хашоггі. За словами генерального прокурора країни Сауда аль-Моджеба, Хашоггі помер внаслідок бійки в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі. У королівстві оголосили про арешт 18 осіб, пов'язаних з загибеллю Хашоггі, повідомляє агенція AFP.

Внаслідок скандалу у відставку були відправлені двоє високопоставлених чиновників: заступник глави Служби загальної розвідки Ахмад аль-Ассірі та радник короля з питань ЗМІ Сауд аль-Кахтані. Ахмад аль-Ассірі також був радником принца-наступника Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана, про якого Хашоггі написав чимало критичних статей.

Президент США Дональд Трамп відреагував на пояснення загибелі Хашоггі з боку саудитів, назвавши його "правдоподібним". Нагадаємо, під час спілкування з президентом США і король Салман, і принц-наступник Саудівської Аравії заперечували, що знають будь-що про зникнення і долю Хашоггі.

Водночас, Халід бін Фархан, саудівський принц, який проживає в Німеччині, в ексклюзивному інтерв'ю DW 17 жовтня назвав королівську сім'ю Саудівської Аравії причетною до зникнення оглядача The Washington Post. Тоді принц Халід зазначив, що влада Саудівської Аравії "спробує представити світові цапа-відбувайла" і, наприклад, покласти провину на одного зі співробітників спецслужб країни.

Обурений поясненнями Ер-Ріяда редактор Хашоггі у виданні The Washington Post Карен Аттіа. Він ставить під сумнів факт бійки в консульстві, вказуючи, що Хашоггі було майже 60 років, а тому він навряд чи міг протистояти кільком чоловікам. Також він запитує, що трапилося з тілом і чому офіційні особи раніше брехали стверджуючи, що журналіст залишив консульство, повідомляє агентство dpa. Також він сумнівається, що кронпринц міг не знати про вбивство.

Про зникнення 59-річного журналіста, який проживав у США, стало відомо 3 жовтня - на наступний день після того, як він прийшов в саудівське консульство в Стамбулі, щоб оформити документи для укладення шлюбу зі своєю нареченою.

Західні держави неодноразово закликали Саудівську Аравію якнайшвидше розслідувати справу і притягнути винних до відповідальності.