 Саудівська Аравія: Вбивство Хашоггі було спланованим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2018

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Новини

Саудівська Аравія: Вбивство Хашоггі було спланованим

Саудівська Аравія знову змінила свою позицію щодо версії вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Тепер саудівська прокуратура заявляє про спланований злочин.

Генеральне консульство Саудівської Аравії в Стамбулі, де було вбито Джамаля Хашоггі

Генеральне консульство Саудівської Аравії в Стамбулі, де було вбито Джамаля Хашоггі

Підозрювані в убивстві журналіста Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві в Стамбулі діяли цілеспрямовано. Про це в четвер, 25 жовтня, повідомила прокуратура Саудівської Аравії. Ці заяви суперечать попереднім заявам саудівської влади, згідно з якими Хашоггі випадково загинув у "бійці".

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Король Салман і принц Мухаммед прийняли сина і брата вбитого журналіста Джамаля Хашоггі у палаці. Тим часом президент Туреччини Реджеп Ердоган обіцяє родині загиблого зробити все для розслідування вбивства. (23.10.2018)

Анкара жадає суду в своїй юрисдикції над причетними до злочину. Ердоган закидає Ер-Ріяду сплановане та підготовлене вбивство. (23.10.2018)

"Від Туреччини надійшла інформація, що підозрювані в справі Хашоггі виконували свої дії згідно з попередніми планами", - наводить заяву державного обвинувачення агенція новин SPA. Президент Туреччини Реджеп Ердоган раніше підтвердив, що в саудівському консульстві підготували "дублера" журналіста, аби зімітувати, що той залишив дипустанову. За даними турецької влади, в консульстві навмисне вимкнули систему спостереження якраз перед убивством Хашоггі. Утім, де його тіло, досі невідомо.

Напередодні американське видання Washington Post писало, що директорка ЦРУ Джина Гаспел під час візиту до Туреччини прослухала аудіозапис убивства Хашоггі. Видання посилається на анонімне джерело, проте називає запис "переконливим". Офіційно повідомлення WP не підтверджували і не спростовували. За повідомленнями турецьких ЗМІ, Хашоггі катувала та вбила група з 15 агентів Саудівської Аравії.

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