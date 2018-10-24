Саудівська Аравія: Вбивство Хашоггі було спланованим

Підозрювані в убивстві журналіста Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві в Стамбулі діяли цілеспрямовано. Про це в четвер, 25 жовтня, повідомила прокуратура Саудівської Аравії. Ці заяви суперечать попереднім заявам саудівської влади, згідно з якими Хашоггі випадково загинув у "бійці".

"Від Туреччини надійшла інформація, що підозрювані в справі Хашоггі виконували свої дії згідно з попередніми планами", - наводить заяву державного обвинувачення агенція новин SPA. Президент Туреччини Реджеп Ердоган раніше підтвердив, що в саудівському консульстві підготували "дублера" журналіста, аби зімітувати, що той залишив дипустанову. За даними турецької влади, в консульстві навмисне вимкнули систему спостереження якраз перед убивством Хашоггі. Утім, де його тіло, досі невідомо.

Напередодні американське видання Washington Post писало, що директорка ЦРУ Джина Гаспел під час візиту до Туреччини прослухала аудіозапис убивства Хашоггі. Видання посилається на анонімне джерело, проте називає запис "переконливим". Офіційно повідомлення WP не підтверджували і не спростовували. За повідомленнями турецьких ЗМІ, Хашоггі катувала та вбила група з 15 агентів Саудівської Аравії.