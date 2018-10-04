Саркозі програв першу апеляцію у справі про корупцію

Паризький суд у понеділок, 8 жовтня, відхилив апеляцію колишнього французького президента Ніколя Саркозі, яку він подав у зв'язку з рішенням поновити проти нього кримінальну справу за обвинуваченням у корупції та зловживанні службовим становищем. Другу апеляцію, яку подав захист Саркозі, суд розгляне згодом.

Саркозі звинувачують у тому, що 2014 року він через свого адвоката намагався підкупити помічника генерального прокурора у касаційному суді Жильбера Азібера, обіцяючи йому високу посаду у Монако. Таким чином екс-президент Франції нібито намагався дізнатися інформацію, що становила таємницю слідства, в рамках розслідування справи щодо можливого незаконного фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року.

У справі фігурувала спадкоємиця компанії L'Oreal Ліліан Беттанкур, котра володіла багатомільярдними статками. 2013 року суд виправдав Саркозі за звинуваченням у використанні грошей мільярдерші, хворої на старече недоумство.

Скандал з Бетанкур не єдиний, до якого причетний 63-річний екс-президент Франції. Органи юстиції Франції ще 2013 року розпочали офіційне розслідування проти екс-президента за підозрою в отриманні його штабом незаконних пожертвувань від колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі під час передвиборної кампанії 2007 року. Саркозі усі звинувачення заперечує.

Скандалом була затьмарена і передвиборна кампанія Саркозі в 2012 році. Тоді він поступився на виборах соціалістові Франсуа Олланду. За даними слідства, Саркозі значно перевищив максимально допустимі витрати на кампанію. Водночас його консервативна партія намагалася приховати цей факт за допомогою підроблених рахунків.