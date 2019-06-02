 Сара Сандерс залишає посаду речниці Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Сара Сандерс залишає посаду речниці Трампа

Сара Сандерс пропрацювала прессекретаркою Білого дому два роки. Дональд Трамп висловив надію на те, що вона буде балотуватися в губернатори Арканзасу.

Сара Сандерс

Сара Сандерс

Очільниця пресслужби Білого дому Сара Сандерс наприкінці червня залишить свою посаду. Про це у четвер, 13 червня, повідомив президент США Дональд Трамп в своєму мікроблозі Twitter. Трамп назвав Сандерс "чудовою" і додав, що вона повернеться в свій рідний штат Арканзас, де, як сподівається президент, буде балотуватися на пост губернатора.

36-річна Сара Сандерс, дочка відомого політика-республіканця і колишнього губернатора Арканзасу Майка Хакабі, очолила пресслужбу Білого дому в липні 2017 року, змінивши на цій посаді Шона Спайсера.

Спостерігачі зазначають, що брифінги для преси, котрі раніше проходили щодня, за Сандерс майже припинилися. До приходу в Білий дім Сандерс працювала в передвиборному штабі Трампа.

Речниця Трампа, котра йде у відставку, вирізнялася майже беззастережною лояльністю до президента. Сару Сандерс звинувачували в тому, що вона неодноразово говорила неправду журналістам, зокрема, коли мова заходила про відставку екс-глави ФБР Джеймса Комі.

  • Колишній держсекретар США Рекс Тіллерсон (picture-alliance/dpa/J. Ernst)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Рекс Тіллерсон

    Колишній керівник Exxon протримався на посаді держсекретаря США трохи більше року. Дональд Трамп звільнив його заради формування "нової команди" напередодні перемовин з Північною Кореєю, додавши, що у нього з Тіллерсоном "не збігаються позиції". Подейкують, що стосунки між президентом та урядовцем погіршились після того, як Тіллерсон у жовтні 2017 року назвав Трампа "ідіотом".

  • Колишній старший радник Трампа з економічних питань Гері Кон (Getty Images/D. Angerer)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Гері Кон

    До роботи старшим радником президента США з економічних питань Гері Кон очолював інвестиційний банк Goldman Sachs. Його вважають одним із авторів податкової реформи, ухваленої в США наприкінці 2017 року. Кон є противником політики протекціонізму: він критував ініціативу Трампа щодо запровадження мит на ввезення алюмінію і сталі до США, заявляючи, що це негативно вплине на бізнес.

  • Хоуп Хікс (Reuters/L. Millis)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Хоуп Хікс

    Хоуп Хікс пішла з посади директорки з комунікацій Білого дому наприкінці лютого 2018 року. За день до звільнення вона свідчила перед американськими законодавцями у так званій "російській справі". У Білому домі наголошували, що відставка Хікс не пов'язана з її свідченнями. 29-річна колишня модель була серед найближчих соратників Трампа.

  • Колишній стратегічний радник Трампа Стівен Беннон (Getty Images/M. Wilson)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Стів Беннон

    Навіть людина, яка відіграла ключову роль у сходженні Трампа на політичний олімп, не протрималась у Білому домі довше року. Саме для Беннона Трамп у грудні 2016 року створив посаду головного стратега. Беннон був палким прихильником економічного націоналізму США та стратегії "Америка передусім". Причиною конфлікту з Трампом вважають критичні висловлювання Беннона щодо родини президента.

  • Ентоні Скарамуччі

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Ентоні Скарамуччі

    53-річний колишній інвестор гедж-фондів перебував на посаді директора з комунікацій Білого дому лише 10 днів. Мешканець Нью-Йорка, який обіймав цю кілька місяців вакантну посаду, пішов того ж дня, коли колишній генерал морської піхоти Джон Келлі став керівником апарату Білого дому.

  • Райнс Прібус

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Райнс Прібус

    Колишнього керівника апарату Білого дому змусили залишити посаду лише через шість місяців роботи після публічної ворожнечі з Ентоні Скарамуччі, тодішнім директором з комунікацій Білого дому. За наявною інформацією, Прібус належав до співробітників апарату, котрі були проти кандидатури Скарамуччі.

  • Шон Спайсер

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Шон Спайсер

    Речник Білого дому Шон Спайсер, який мав досить напружені стосунки з президентом і пресою, пішов у відставку, заявивши Трампу, що він категорично проти призначення Ентоні Скарамуччі на посаду директора з комунікацій Білого дому.

  • Джеймс Комі

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Джеймс Комі

    Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі начебто через те, що той закрив справу проти колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон. Критики ж вважають, що справжньою причиною було розслідування ФБР імовірного втручання Росії у президентські вибори в США.

  • Майкл Флінн

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Майкл Флінн

    Радник Трампа з нацбезпеки Флінн пішов у відставку після скандалу навколо його розмови з послом РФ у США щодо можливого скасування американських санкцій проти Москви. Розмова відбулася ще до вступу Трампа на посаду президента США. Флінн заперечував, що в розмові йшлося про санкції і їхнє можливе скасування.

  • Гепрокурор і міністр юстиції США Джефф Сешнс

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Джефф Сешнс

    Генпрокурор і міністр юстиції Джефф Сешнс подав у відставку в листопаді 2018 року -наступного дня після того, як республіканці втратили більшість у нижній палаті Конгресу. Це фактично розв'язує руки демократам і дозволяє вимагати поглибленого розслідування втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року. Сешнса вважали гарантом того, що слідство триватиме без втручання з боку Білого дому.

  • Міністр оборони Джеймс Меттіс

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Джеймс Меттіс

    Чотиризірковий генерал США, колишній командувач НАТО від самого початку роботи з Трампом не приховував розбіжності в поглядах. Меттіс публічно критикував позицію президента щодо ядерної програми Ірану, а також не погоджувався з планами виводу військ США з Афганістану та Сирії. Після наказу Трампа виходити з Сирії Меттіс заявив у відставку, пояснивши причини на двох сторінках.

    Автор: Світлана Кореновська


Дивитись відео 04:07

Навіщо Трампу балачки про "фейкові новини"? (17.01.2018)

DW.COM

Конгресмени США консультуються з психіатром про стан здоров'я Трампа

Професорка психіатрії з Єля розповіла CNN, що вона проконсультувала конгресменів про можливі психічні розлади президента США. У Білому домі подібні заяви вважають "ганебними і смішними". (05.01.2018)  

Білий дім скасував акредитацію журналіста CNN після словесної перепалки з Трампом

Дональд Трамп не захотів відповідати на запитання журналіста CNN про караван мігрантів та розслідування імовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року. Після цього Білий дім скасував його акредитацію. (08.11.2018)  

Прес-службі Трампа закидають маніпуляції з відео інциденту з репортером CNN

Речниця Білого дому опублікувала відео, на якому репортер CNN Джим Акоста задає питання президенту, в той час як співробітниця адміністрації намагається забрати в нього мікрофон. Відео виявилось відредагованим. (09.11.2018)  

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

Президент США Дональд Трамп просто блискавично позбувається топ-співробітників Білого дому. Перелік найвідоміших звільнених ним чиновників - у фотодобірці DW. (21.12.2018)  

Аудіо й відео до теми

Навіщо Трампу балачки про "фейкові новини"? (17.01.2018)  

Також за темою

Stempel visum Symbolbild zu strengen Einreisekontrollen in die USA, picture symbolising strict control for entering the USA

США з червня перевірятимуть акаунти у соцмережах претендентів на візу 02.06.2019

Починаючи з червня 2019 року претендентам на отримання візи до США доведеться вказувати інформацію про акаунти у соціальних мережах. Вимога стосуватиметься майже 15 мільйонів туристів та мігрантів щороку.

USA Mueller Bericht l Präsident Trump

Трамп пригрозив Китаю своїм другим президентським строком 12.05.2019

Китайському керівництву не варто намагатися виграти час, сподіваючись на перемогу кандидата від демократів на наступних президентських виборах у США, застеріг Дональд Трамп.

Frankreich Patrick Shanahan in Paris

Дональд Трамп визначився з міністром оборони - хоче залишити Шанахана 10.05.2019

Патрік Шанахан, який керує Пентагоном з січня 2019 року як виконувач обов'язків міністра оборони, має посісти міністерське крісло, вважають у Білому домі.

Реклама

Докладно

Зе-команда під час партійного з'їзду у Києві, 9 червня, 2019

Що пропонує, а про що мовчить програма "Слуги народу"

На прохання DW, політичні експерти проаналізували програмний маніфест "Слуги народу".  

Президент України Володимир Зеленський під час інавгурації

Відкрите питання. Що німецький бізнес чекає від Зеленського

Німецькі бізнесмени говорять про покращення умов для ведення бізнесу в Україні, але новий президент має зробити більше.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  