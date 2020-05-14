 САП і НАБУ завершили слідство у справі Олега Гладковського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

САП і НАБУ завершили слідство у справі Олега Гладковського

Обвинувальний акт у справі Олега Гладковського буде направлено до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті, повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Зображення Олега Гладковського на одній з акцій протесту в Києві у березні 2019 року

Зображення Олега Гладковського на одній з акцій протесту в Києві у березні 2019 року

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) завершили досудове розслідування у справі стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Про завершення досудового розслідування в цій справі повідомила в середу, 3 червня, пресслужба САП на сторінці у соціальній мережі Facebook.

"На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Матеріали кримінального провадження відкрито підозрюваним і їхнім захисникам для ознайомлення. Після чого обвинувальний акт буде направлено до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні пресслужби САП.

У справі, крім Гладковського, проходять також ексзаступник міністра оборони та директор департаменту міністерства оборони. Їх підозрюють у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 мільйона гривень.

Слідство вважає, що Гладковський використав своє службове становище з метою отримання неправомірної вигоди компанією "Богдан Моторс", одним зі співвласників якої він був. За версією слідства, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів за завищеними цінами в одного з підприємств автомобілебудівної компанії. У "Богдан Моторс" цю інформацію спростовують.

Крім того, Гладковському інкримінується внесення недостовірних відомостей у електронні декларації. Приміром, він не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва, про які йому було достеменно відомо, стверджують в САП. Йдеться про доходи на суму 54 тисяч доларів США за 2016 рік, 63 тисячі доларів США за 2017 рік і 47,5 тисячі доларів США за 2018 рік.

Нагадаємо, що 17 жовтня 2019 року детективи НАБУ затримали Олега Гладковського в аеропорту "Бориспіль".

21 жовтня за Гладковського внесли заставу й він залишив СІЗО.

21 грудня ВАКС задовольнив прохання адвокатів Гладковського і дозволив колишньому чиновнику не носити електронний засіб контролю - в даному разі електронний браслет. Водночас у Гладковського залишилася низка інших обов'язків, приміром, обов'язок з'являтися за викликом, не спілкуватися з певними свідками у справі, не залишати місто Київ та Київську область без дозволу, здати паспорти для виїзду за кордон, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Термін дії зобов'язань, покладених на Гладковського, подовжено до 5 червня 2020 року. А 14 травня 2020 року в САП повідомили, що експертиза у справі  Гладковського відкоригувала суму завданих збитків до понад 17,44 мільйона замість 10,62 мільйона гривень, у зв'язку з чим йому змінено підозру.

Дивитись відео 05:12

Боротьба проти корупції: Порошенко не зміг - Зеленський зможе? (07.05.2019)

Також за темою

Ukraine Demonstration gegen die Korruption der ukrainischen Regierung in Kiew

Справа Гладковського: САП відкоригувала суму завданих збитків 14.05.2020

У справі колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського встановлено понад 17 мільйонів гривень збитків, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура України.

Ukraine Nazar Cholodnytsky in Kiew

САП відкрила кримінальне провадження через відео з братом Єрмака 30.03.2020

Кримінальне провадження зареєстровано за фактом можливого зловживання впливом у Офісі президента під час призначення осіб на посади до органів держвлади, повідомляють у антикорупційній прокуратурі.

Ukraine Kiew | Wolodymyr Selenskyj

Ще одна весна без посадок: що заважає виконанню обіцянки Зеленського 24.04.2020

"Весна прийде - саджати будемо", - це гасло Володимир Зеленський не міг не згадати, підбиваючи підсумки першого року після обрання. Що відомо про резонансні провадження, розпочаті з його приходом до влади?

Реклама

Докладно

Батьки можуть переїхати до дітей в Німеччину тільки у виняткових випадках

Як переїхати жити до Німеччини до дітей або подружжя

Які вимоги висуває німецьке законодавство для переїзду до ФРН за лінією возз'єднання родини?  

В Європі через коронавірус значно зріс попит на велосипеди

Велобум: як в ЄС стимулюють придбання ровера

3 червня відзначається Всесвітній день велосипеда. Нині, у зв'язку з пандемією, цей транспортний засіб переживає бум.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  