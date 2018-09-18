САП проти НАБУ: прокуратура розслідує дії Ситника у "справі Омеляна"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у п'ятницю, 21 вересня, зареєструвала кримінальне провадження щодо можливого розголошення даних досудового розслідування керівником Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артемом Ситником у справі міністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Про це САП повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

Перед допитом у НАБУ напердодні Володимир Омелян розповів, що директор НАБУ Ситник попередив його про можливий обшук у його будинку. "Мені було відомо про обшуки, які плануються у мене в будинку. (…) Про обшук мене попереджав пан Ситник особисто", - цитує слова Омеляна агентство "Інтерфакс-Україна".

Сам Ситник згодом в ефірі телеканалу "1+1" заперечив, що попереджав Омеляна про обшуки. За його словами, у телефонній розмові з Омеляном він лише зазначив, що їх "не можна виключати".

"Артем Ситник послідовно, постійно та систематично здійснює неправомірне розголошення даних досудового розслідування, що істотно шкодить інтересам кримінального провадження", - стверджують у САП в повідомленні на сторінці у соцмережі Facebook.

Нагадаємо, що 13 вересня детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили Омеляну про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні активів. Раніше у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) загальний розмір незаконного збагачення Омеляна оцінили на суму понад 4 мільйони гривень. Володимир Омелян категорично відкинув корупційні звинувачення на свою адресу з боку НАБУ і заявив, що готовий спростувати всі претензії в суді.

Конфлікт між директором НАБУ Артемом Ситником та керівником САП Назаром Холодницьким вже давно вийшов у публічну площину. Напередодні поліція зареєструвала провадження через інцидент з перевищенням влади співробітниками відомств.

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