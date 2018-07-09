 САП закрила справу проти сина та екс-заступника Авакова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2018

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Новини

САП закрила справу проти сина та екс-заступника Авакова

Кримінальне провадження щодо розкрадання коштів під час придбання рюкзаків для потреб МВС закрила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. У НАБУ такі дії називають непослідовними.

Олександр Аваков

Одним із фігурантів справи був Олександр Аваков

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закрила кримінальне провадження у так званій "справі рюкзаків". Про це в четвер, 12 липня, повідомило інтернет-видання "Українська правда" з посиланням на керівника САП Назара Холодницького. За словами Холодницького, це було рішення старшого групи прокурорів і сам керівник САП дізнався про це лише напередодні ввечері. 

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Одним із головних фігурантів закритої справи був син міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександр Аваков. Адвокат Олександра Авакова Андрій Федур повідомив, що справу проти його підзахисного закрито за рішенням прокурора, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна". Захист сина міністра наголосив, що "ніяких доказів провини" підзахисного немає.

Федур також зазначив, що закрита справа "була спрямована не проти мого клієнта, а проти його батька. Там фігурували сотні годин записів його батька. Але нічого не накопали", цитує "Інтерфакс-Україна". Другим фігурантом справи був екс-заступник керівника МВС Сергій Чеботар.

Водночас у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) повідомили, що підозрюваним у розкраданні коштів залишається третій фігурант справи. За даними українських ЗМІ, це - представник фірми-переможця тендера на поставку рюкзаків Володимир Литвин. Йому слідство інкримінує привласнення майна і підробку документів. Прокурори САП висувають версію про одноосібне вчинення кримінального правопорушення цим фігурантом, зазначається в повідомленні на Facebook-сторінці НАБУ.

Критика з боку НАБУ

Тим часом у НАБУ назвали рішення закрити справу проти Олександра Авакова та Сергія Чеботаря "незрозумілим" і "непослідовним". Відповідну оцінку містить опублікований на Facebook-сторінці НАБУ коментар.  

Нагадаємо, 5 квітня 2018 року НАБУ і САП повідомили про завершення досудового розслідування у так званій "справі про рюкзаки". Згідно з аргументами детективів НАБУ, через непромірні дії заступника міністра внутрішніх справ Чеботаря та інших підозрюваних державі було завдано збитків на 14,5 мільйона гривень.

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