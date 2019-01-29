 Санкції ЄС за порушення прав людини: євродепутати відстоюють ім′я Магнітського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2019

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Новини

Санкції ЄС за порушення прав людини: євродепутати відстоюють ім'я Магнітського

У Європарламенті хочуть ухвалити резолюцію, що закликає до запровадження "закону Магнітського" на рівні ЄС. Йдеться про санкції за порушення прав людини. Євродепутати наполягають на збереженні імені Магнітського.

Пленарне засідання Європарламенту (фото з архіву)

Пленарне засідання Європарламенту (фото з архіву)

Євродепутати нинішнього скликання хочуть проголосувати резолюцію із закликом ухвалити "закон Манітського" на рівні ЄС. Про це на прес-конференції у Брюсселі у вівторок, 29 січня, заявили євродепутати Гуннар Хекмарк (фракція Європейської народної партії), Ана Гомеш (соціал-демократи) і Марітйє Схакен (ліберали) разом з фінансистом Вільямом Браудером, повідомляє кореспондент DW.

"Я отримав широку підтримку з боку низки різних фракцій, що ми складемо і внесемо резолюцію, в якій Європарламент закличе Європейську зовнішньополітичну службу і (її керівника. - Ред.) Федеріку Могеріні повернути ім'я Магнітського в "законі Магнітського" на рівні ЄС", - заявив Браудер, який працював разом з Сергієм Магнітським.

"Це не ідея закону проти Росії або громадян РФ, це проти тих, хто краде гроші у російського народу", - зазначив Хекмарк.

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Нагадаємо, російський юрист Сергій Магнітський звинуватив низку чиновників РФ у розкраданні в держави понад 230 мільйонів доларів. У відповідь юриста звинуватили в ухиленні від сплати податків. Він був заарештований і помер у лікарні СІЗО "Матроська тиша" в листопаді 2009 року. У США в 2012 році був ухвалений "акт Магнітського", що передбачає персональні санкції проти осіб, відповідальних за порушення прав людини в Росії. З тих пір ще п'ять країн ухвалили подібні закони.

Попри ухвалення Європарламентом в квітні 2014 року резолюції, ініціатива ухвалити "закон Магнітського" на рівні ЄС тривалий час буксувала. Лише в грудні 2018 року глави МЗС країн Євросоюзу дали "зелене світло" пропозиції Нідерландів розробити глобальнийрежим санкцій за порушення прав людини, однак ім'я Магнітського не згадується.

Нова резолюція, яку хочуть ухвалити до виборів в Європарламент в травні цього року, повинна закликати повернути ім'я Магнітського.

Схааке вважає важливим назвати режим санкцій ім'ям Магнітського, оскільки воно є широко відомим. З нею згодна і Гомеш: "Важливо використовувати ім'я, оскільки це ("закон Магнітського". - Ред.) не проти Росії, навпаки, він проросійський, він за людей у Росії, які стають цілями грубих порушень прав людини, які забрали життя і Сергія Магнітського".

Поки існує лише ідея резолюції. Але Схааке запевнила кореспондента DW, що до виборів у травні досить часу її ухвалити.

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    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


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