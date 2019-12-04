Санкції України проти РФ: в оновлених списках - 377 фізичних і 239 юридичних осіб

Україна запровадила санкції щодо сотень російських установ, організацій і фізичних осіб. Деякі обмежувальні заходи будуть чинні один рік, деякі - три роки. Президент України Володимир Зеленський своїм указом від четверга, 14 травня, увів у дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Указ був опублікований на сайті українського президента у п'ятницю, 15 травня.

У додатках до указу наведено 377 фізичних і 239 юридичних осіб із РФ.Санкції продовжили, зокрема, щодо російських "Первого канала", "Первого канала. Всемирной сети", "НТВ-ПЛЮС"; соціальних мереж, інтернет-сервісів та їхніх представництв в Україні, зокрема Mail.ru, "ВКонтакте", "Однокласники", сервісів Yandex. Інтернет-провайдерам заборонено надавати користувачам доступ до цих ресурсів на три роки, до сервісів Yandex - на один рік.

Санкції запровадили щодо низки музеїв і наукових установ: у переліку є музей "Ермітаж" (Санкт-Петербург), Державний музей образотворчих мистецтв імені Пушкіна (Москва), Історико-археологічний музей-заповідник "Неаполь Скіфський" (Сімферополь), Московський державний університет імені Ломоносова, Академія наук Татарстану (Казань), Тульський державний педагогічний університет імені Толстого, Інститут археології (Москва), Інститут історії матеріальної культури (Санкт-Петербург), Інститут сходознавства (Москва), Російське географічне товариство та інші.

Санкції передбачають блокування активів, запобігання вивезенню капіталу за межі України, припинення культурного обміну й наукового співробітництва, анулювання офіційних візитів і переговорів щодо укладання угод.

У 2019 році президент України Петро Порошенко схвалив санкції проти 294 підприємств та 848 громадян Росії, які були причетні до проведення псевдовиборів на Донбасі, захоплення українських кораблів, будівництва Керченського мосту тощо.

У 2018 році санкції були чинні щодо 1748 юридичних та 756 фізичних осіб.