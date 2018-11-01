 Санкції США щодо Ірану набули чинності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2018

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Новини

Санкції США щодо Ірану набули чинності

США цілковито поновили санкції проти Ірану, які були чинними до ядерної угоди 2015 року. Світ очікує на перелік країн, які зможуть надалі купувати нафту в іранців.

Іранці палять прапор США на знак протесту

Іранці палять прапор США на знак протесту

Санкційні заходи Вашингтона щодо Ірану набули чинності в понеділок, 5 листопада.Таким чином, США повернулися до того режиму у відносинах з Тегераном, який панував до 2015 року. Санкції спрямовані передовсім на банківський сектор, нафтову промисловість і транспортну галузь. Експорт нафти з Ірану вже упав на третину.

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Американські санкції підштовхнули Іран до розширення власного виробництва та зробили його більш незалежним, заявив духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї. (03.11.2018)

Представники Євросоюзу, Німеччини, Франції та Великобританії розкритикували рішення США запровадити нові санкції проти Ірану. Вони працюють над можливостями для захисту європейських компаній, які працюють з Тегераном. (02.11.2018)

Санкції поширюються також і на підприємства, які продовжуватимуть торгівлю з Іраном. У разі продовження ведення бізнесу з іранськими підприємствами компанії ризикують опинитися поза фінансовою системою США. Однак Вашингтон, як очікується, полегшить ці обмеження для восьми країн в Азії та на Близькому Сході. Як пише інформагенція Reuters, уряд в Сеулі заявив, що Південна Корея - у списку країн, що отримають виняткові можливості продовжувати бізнес із Іраном. Список оголосять впродовж дня 5 листопада.

Тегеран зі свого боку закидає американському уряду намагання поставити іранську економіку на коліна або примусити Іран до зміни уряду. Президент США Дональд Трамп заявляв раніше про бажання наново укласти ядерну угоду з Іраном, яка нібито має краще контролювати ядерну програму Тегерана.

Представники Німеччини, Франції та Великобританії, а також Євросоюзу в цілому розкритикували рішення США запровадити нові санкції проти Ірану. Вони працюють над можливостями для захисту європейських компаній, які працюють з Тегераном.

На початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Вона передбачала виконання Тегераном кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.

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