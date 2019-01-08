 Санкції США через ″Північний потік-2″: що про це думають німці (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.01.2019

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Політика й суспільство

Санкції США через "Північний потік-2": що про це думають німці (відео)

США погрожують новими санкціями компаніям-учасницям проекту "Північний потік-2". Як на це реагуватимуть німці і чи враховують вони інтереси України?

51% акцій проекту належать Газпрому, решта - німецьким компаніям E.ON та Wintershall, нідерландській Gasunie та французькій Engie

51% акцій проекту належать "Газпрому", решта - німецьким компаніям E.ON та Wintershall, нідерландській Gasunie та французькій Engie

Кореспондент Deutsche Welle Микита Жолквер взяв інтерв'ю у виконавчого директора Східного комітету німецької економіки Міхаеля Гармса щодо можливих санкції США проти компаній-учасниць проекту "Північний потік-2", енергетичної незалежності Європи, дій нової адміністрації у США та майбутнього українського газового транзиту в Європу. 

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"Північний потік-2": критика проекту посилюється

Будівництво суперечливого трубопроводу "Північний потік-2", який має сполучити Росію та країни ЄС, має завершитись 2019-го року. Що необхідно про нього знати. (20.12.2018)  

Брудні труби "Північного потоку-2"

Рух зелених має мало спільного з президентом США Дональдом Трампом. Але як захисники довкілля, так і Трамп намагаються заблокувати спорудження газопроводу "Північний потік-2", яким російський газ піде до Європи. (13.12.2018)  

"Північний потік-2": чи залишаються шанси зупинити проект (відео)

Подвійна атака на "Північний потік-2" - зі США та з Європарламенту - обнадіює українську владу. Які шанси і правові механізми, що добудові Nord Stream 2 в обхід України по дну Балтійського моря ще можна запобігти? (14.12.2018)  

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Докладно

Symbolbild: Brexit (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

Фінал Brexit: головні факти

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51% акцій проекту належать Газпрому, решта - німецьким компаніям E.ON та Wintershall, нідерландській Gasunie та французькій Engie

Санкції США за "Північний потік-2": що думають німці (відео)

США погрожують санкціями учасникам проекту "Північний потік-2". Як реагує Німеччина і чи враховані інтереси України?  

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