Санкції США через "Північний потік-2": що про це думають німці (відео)

"Північний потік-2": чи залишаються шанси зупинити проект (відео)

Подвійна атака на "Північний потік-2" - зі США та з Європарламенту - обнадіює українську владу. Які шанси і правові механізми, що добудові Nord Stream 2 в обхід України по дну Балтійського моря ще можна запобігти? (14.12.2018)