Санкції США проти РФ через застосування хімічної зброї набули чинності

У понеділок, 27 серпня, набувають чинності нові американські санкції проти Росії - у відповідь на застосування хімічної отруйної речовини типу "Новачок" у Великобританії. Санкції запроваджено відповідно до закону від 1991 року щодо боротьби з хімічною та біологічною зброєю. Поки термін їхньої дії буде один рік.

Державний департамент визначив, що, виходячи з інтересів національної безпеки, необхідно частково відмовитися від запроваджених санкцій, йдеться у повідомленні відомства, опублікованому у "Федеральному реєстрі".

Зокрема, законодавство передбачає припинення будь-якої допомоги Росії з боку Сполучених Штатів, "крім термінової гуманітарної допомоги, харчових продуктів та інших сільськогосподарських продуктів". Однак Держдеп вирішив відмовитися від застосування цього заходу.

Водночас Держдеп запроваджує санкції на продаж та фінансування продажу зброї до Росії. Також він припинить видавати ліцензії щодо низки товарів. Виключення робиться для товарів і ліцензій, необхідних для співпраці в космосі і забезпечення безпеки польотів цивільної авіації.

Крім того, Росії відмовлятимуть в будь-якому кредиті, кредитній гарантії та іншій фінансовій підтримці з боку будь-якої американської установи. Окрім того, Держдеп заборонив експорт до Росії будь-яких товарів чи технологій, які стосуються національної безпеки, однак також за низкою винятків.

Раніше повідомлялося, що через три місяці США можуть застосувати другий етап санкцій - якщо Росія не виконає певні умови, наприклад, щодо інспекцій на її території. Тоді, зокрема, можливі обмеження польотів до США для російської державної авіакомпанії "Аерофлот".

Екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними 4 березня в Солсбері. Слідство та експерти ОЗХЗ повідомили, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. Лондон звинуватив Москву в скоєнні хіматаки на британській території та вислав з країни низку російських дипломатів.

На знак солідарності кілька десятків країн слідом за Великобританією вислали російських дипломатів. Росія категорично відкидає звинувачення в отруєнні.

У червні через отруєння "Новачком" в британському містечку Еймсбері були госпіталізовані ще двоє британців. В результаті одна з постраждалих померла.