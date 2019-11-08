Санкції проти "Північного потоку-2" включили до проєкту оборонного бюджету США

Санкції проти "Північного потоку-2" були включені до проєкту оборонного бюджету США на 2020 рік. Про це в суботу, 23 листопада, повідомив голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Джим Ріш у коментарі виданню Defense News.

"Причина цієї ініціативи полягає в тому, що вікно можливостей закривається. Значна частина "Північного потоку-2" вже побудована", - зазначив він. За його словами, санкції стосуватимуться компаній, які беруть участь в будівництві цього газопроводу.

"Це буде дорого їм (компаніям. - Ред.) коштувати. Я вважаю, що якщо ці санкції ухвалять, (компанії. - Ред.) закриються, і я думаю, що росіянам доведеться шукати інший спосіб зробити це, якщо вони зможуть це зробити", - сказав Ріш.

Як зазначає видання, включення санкцій проти "Північного потоку-2" є сильним сигналом. Утім, проєкт оборонного бюджету повинен ще бути затвердженим у Палаті представників та Сенаті США. Їхні представники ще не досягли остаточної угоди щодо цього законопроєкту.

Нагадаємо, що над проєктом "Північний потік-2" працює низка російських і європейських компаній. Газопровід має бути прокладений дном Балтійського моря паралельно з уже діючим "Північним потоком". Усі країни, у територіальних водах яких проходитиме "Північний потік-2", вже надали дозволи на його прокладення. Загальна протяжність газопроводу складає 1230 кілометрів, з них в німецьких територіальних водах проходять 58.

Дивитись відео 02:58 Поділитись "Північний потік-2" і Газова директива ЄС: зелене світло чи газовий туман? (14.11.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3T45A "Північний потік-2" і Газова директива ЄС: зелене світло чи газовий туман? (14.11.2019)