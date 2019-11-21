 Сандерс оголосив себе переможцем кокусів Демпартії в Айові | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Сандерс оголосив себе переможцем кокусів Демпартії в Айові

Оголошення результатів голосувань в Айові затримується через розбіжності кількох баз даних. У Демократичній партії наголошують, що проблеми не є результатом хакерської атаки.

Берні Сандерс

Берні Сандерс

Сенатор Берні Сандерс ще до оприлюднення офіційних результатів оголосив себе переможцем голосування, що відбулося на зборах активістів (кокусах) Демократичної партії в штаті Айова з метою виявлення найпопулярніших кандидатів у президенти США. 79-річний сенатор за результатами підрахунку 40 відсотків голосів набирає майже 28,6 відсотка, випереджаючи колишнього мера міста Саут-Бенд Піта Буттеджаджа (25,7 відсотка), повідомив передвиборний штаб Сандерса з посиланням на внутрішні підрахунки у вівторок, 4 лютого.

DW.COM

Претенденти на номінацію кандидатом у президенти США від Демократичної партії на дебатах виступили за імпічмент Дональда Трампа, а також обговорили "український скандал" і кліматичну кризу. (21.11.2019)

Мільярдер Майкл Блумберг готовий витратити більшу частину своїх статків, щоб перемогти на президентських виборах у США Дональда Трампа. (12.01.2020)

Захисники Дональда Трампа під час процесу в Сенаті стверджують, що той не вчинив нічого неправильного стосовно України. Вони назвали справу про його імпічмент "найбільшим втручанням у вибори в американській історії". (25.01.2020)

Згідно з цими даними, третє місце посіла сенаторка Елізабет Воррен з 18,4 відсотка, а колишній віцепрезидент США Джо Байден, якому опитування пророкували друге місце після Сандерса, здобуває лише четверте місце, набравши 15,1 відсотка голосів.

Спершу Піт Буттеджадж заявив перед своїми прихильниками, що згідно з усіма показниками, саме він "переможно" проходить до наступного етапу виборів у Нью-Гемпширі, передає агенція новин dpa. Згодом штаб Сандерса опублікував результати своїх підрахунів.

Розбіжність у базах даних

Раніше Демократична партія оголосила, що оприлюднення офіційних результатів голосування затримується через розбіжності у трьох різних базах даних. У Демпартії наголосили, що жодного технічного збою в додатку, що відповідає за передачу результатів, не було. Про хакерську атаку також не йдеться, тому підсумки голосування не можуть ставитися під сумнів. Демократи також заявили, що затримка пов'язана з прагненням перевірити правильність результатів перед оприлюдненням.

У Республіканській партії на проблеми в демократів відреагували критикою і глумом. На кокусах Республіканської партії в Айові переконливу перемогу здобув чинний президент США Дональд Трамп, який отримав понад 97 відсотків голосів партійних активістів.

  • Дональд Трамп в оточенні родини

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Родина. Імперія

    В оточенні родини: Дональд Трамп із його дружиною Меланією, дочками Іванкою та Тіффані, синами Еріком та Дональдом-молодшим, а також онуками Кей та Дональдом-молодшим-III. Троє старших дітей Трампа займають посади перших віце-президентів у його фірмі Trump Organization.

  • Дональд Трамп, фото 1984 року

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Власник казино

    Дане фото зроблене 1984 року. Саме тоді Трамп відкрив Harrah's у Trump Plaza - казино в Атлантік-Сіті. Це була лише одна з багатьох інвестицій, які зробили Трампа, що успадкував мільйонні статки, мільярдером.

  • Фредерік Трамп

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Батько-мільйонер: Фредерік-молодший

    Стартовий капітал для свого бізнесу Дональд Трамп успадкував від свого батька Фредеріка. На початку той виділив синові мільйон доларів США. А після смерті Фредеріка Дональд зі своїми братами та сестрами успадкував від батька статки вартістю 400 мільйонів доларів.

  • Trump Tower у Нью-Йорку

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Бренд вартістю в мільярди

    Трамп агресивно здійснював свої інвестиції. І хоча він час від часу прогорав, але у довгостроковій перспективі досяг успіху, наприклад, зі своїм 202-метровим хмарочосом Trump Tower у Нью-Йорку. Нині статки Трампа, за його власними оцінками, сягають десяти мільярдів доларів США. На думку експертів, реалістичною є третина названої суми.

  • Трамп отримав ступінь бакалавра в Уортонській школі бізнесу в Філадельфії

    Трамп: популіст, магнат, президент

    "Дуже хороший, дуже розумний"

    Так Трамп висловився про себе самого. І додав, що вчився в елітній Уортонській школі бізнесу в Філадельфії. Там у 1968 році він отримав ступінь бакалавра.

  • Трам - випускник Нью-Йоркської військової академії

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Кептен Трамп

    Але до того у 13-річному віці батько відправив Дональда до Нью-Йоркської військової академії. В інтернаті він мав навчитися дисципліні. На час випуску Трамп уже мав ранг офіцера. Там він зазнав інтенсивнішого військового вишколу, ніж у армії, розповідає Трамп про своє навчання.

  • Трамп уник війни у В'єтнамі (на фото)

    Трамп: популіст, магнат, президент

    П'яткова шпора замість В'єтнаму

    При цьому Трампові вдалося уникнути участі у війні у В'єтнамі. Молодого чоловіка спортивного вигляду оголосили непридатним через п'яткову шпору.

  • Івана та Дональд Трампи

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Перша дружина: Івана

    У 1977 році Трамп одружився з чеською моделлю Іваною Зельнічковою. У шлюбі, над яким постійно нависала тінь пліток про зради, народилося троє дітей. Окрім того, Івана дала Трампові його відоме прізвисько: "The Donald".

  • Марла та Дональд Трампи із дочкою Тіффані

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Родина номер два

    У 1990 році Трамп розлучився з Іваною та уклав шлюб із на 17 років молодшою за нього Марлою. Спільну дочку подружжя назвало Тіффані.

  • Трамп у товаристві моделей

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Дівчата, дівчата і ще раз дівчата

    На людях Трамп залюбки з'являється не лише у товаристві власної дружини. Він частий гість на конкурсах краси і позує з юними моделями. Із 1996 по 2015 роки Трамп навіть був власником американського конкурсу "Міс Усесвіт".

  • Бестселер Трампа Мистецтво укладати угоди

    Трамп: популіст, магнат, президент

    "Мистецтво укладати угоди"

    Як швидко заробити мільйони? Бестселер Трампа "Мистецтво укладати угоди" дає деякі відповіді. Почасти ця книжка є автобіографічною, а почасти містить поради для амбітних комерсантів. Цей бестселер остаточно зробив його впізнаваною публічною особою.

  • Трамп на рингу для реслінгу, 2007 рік

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Дональд виходить на ринг

    Трамп має дивовижний хист скеровувати на себе об'єктиви телекамер. Приміром, на рингу для реслінгу, як на цьому фото. Йому вдається поєднувати підприємництво і розважальне телебачення. У його шоу "The Apprentice" (Стажер) кандидатів брали на роботу і звільняли. Улюблене речення Трампа: "Ти звільнений!"

  • Дональд Трамп пішов у політику

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Трамп у політиці

    Донедавна він практично не займався політикою. Та раптом 16 червня 2015 року Трамп оголошує, що боротиметься за те, щоб стати кандидатом на посаду президента від республіканців. Його гасло: "Зробити Америку знову великою". У передвиборній боротьбі поряд із ним завжди була його сім'я, а сам Трамп не зупинявся ні перед чим і не гребував образами на адресу мігрантів, мусульман, а також жінок.

  • Дональд Трамп - президент США

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Посада гідності

    Чи став популіст і шоумен на посаді президента гідним лідером вільного світу? Багато хто й досі не може відповісти на це питання. Але вже зараз можна сказати одне: Дональд Дж. Трамп може змінюватися, немов хамелеон.

    Автор: Петер Гілле, Інна Завгородня, Євген Тейзе, Данило Білик


DW.COM

Трамп: популіст, магнат, президент

Тепер він не лише підприємець, автор бестселерів, телезірка, а й 45-тий президент США. Багато хто сприймав Дональда Трампа як комічного персонажа, однак він оселився у Білому домі та тримає в напрузі увесь світ. (09.11.2016)  

Також за темою

CNN Demokratische Debatte in Detroit

Вибори президента США: претенденти-демократи за імпічмент Трампа 21.11.2019

Претенденти на номінацію кандидатом у президенти США від Демократичної партії на дебатах виступили за імпічмент Дональда Трампа, а також обговорили "український скандал" і кліматичну кризу.

Bildergalerie Persönlichkeiten 2020 | Michael Bloomberg

Мільярдер Блумберг готовий витратити свої статки, щоб перемогти Трампа 12.01.2020

Мільярдер Майкл Блумберг готовий витратити більшу частину своїх статків, щоб перемогти на президентських виборах у США Дональда Трампа.

Washington Besuch Außenminister Lawrov bei Trump

Трамп застеріг Лаврова від втручання Росії у вибори в США 11.12.2019

За словами президента США, він попередив главу російського МЗС, що Росія не повинна втручатися у вибори президента США у 2020 році. Натомість Сергій Лавров стверджує, що ця тема не обговорювалась.

Реклама

Докладно

Новий коронавірус найбільше зачепив Китай

Коронавірус - не привід для расизму

Расистські нападки на китайців неприпустимі, вважає Данг Юан.  

Доступні кредити для українського бізнесу

В Україні запустили програму доступного кредитування бізнесу

Уряд відзвітував про створення спеціального сайту, де можна дізнатися, чи підходить підприємець під параметри програми.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  