Сандерс оголосив себе переможцем кокусів Демпартії в Айові

Сенатор Берні Сандерс ще до оприлюднення офіційних результатів оголосив себе переможцем голосування, що відбулося на зборах активістів (кокусах) Демократичної партії в штаті Айова з метою виявлення найпопулярніших кандидатів у президенти США. 79-річний сенатор за результатами підрахунку 40 відсотків голосів набирає майже 28,6 відсотка, випереджаючи колишнього мера міста Саут-Бенд Піта Буттеджаджа (25,7 відсотка), повідомив передвиборний штаб Сандерса з посиланням на внутрішні підрахунки у вівторок, 4 лютого.

Згідно з цими даними, третє місце посіла сенаторка Елізабет Воррен з 18,4 відсотка, а колишній віцепрезидент США Джо Байден, якому опитування пророкували друге місце після Сандерса, здобуває лише четверте місце, набравши 15,1 відсотка голосів.

Спершу Піт Буттеджадж заявив перед своїми прихильниками, що згідно з усіма показниками, саме він "переможно" проходить до наступного етапу виборів у Нью-Гемпширі, передає агенція новин dpa. Згодом штаб Сандерса опублікував результати своїх підрахунів.

Розбіжність у базах даних

Раніше Демократична партія оголосила, що оприлюднення офіційних результатів голосування затримується через розбіжності у трьох різних базах даних. У Демпартії наголосили, що жодного технічного збою в додатку, що відповідає за передачу результатів, не було. Про хакерську атаку також не йдеться, тому підсумки голосування не можуть ставитися під сумнів. Демократи також заявили, що затримка пов'язана з прагненням перевірити правильність результатів перед оприлюдненням.

У Республіканській партії на проблеми в демократів відреагували критикою і глумом. На кокусах Республіканської партії в Айові переконливу перемогу здобув чинний президент США Дональд Трамп, який отримав понад 97 відсотків голосів партійних активістів.