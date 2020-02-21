Сандерс застеріг Путіна від втручання Росії у вибори в США

Претендент на висування кандидатом у президенти Сполучених Штатів Америки від Демократичної партії Берні Сандерс застеріг російського лідера Володимира Путіна від втручання в перебіг президентської кампанії у США. Про це Сандерс сказав увечері п'ятниці, 21 лютого, в коментарі виданню Washington Post.

"Якщо відверто, то мені байдуже, кого (президент Росії Володимир Путін. - Ред.) волів би бачити президентом (Сполучених Штатів. - Ред.). Моє послання Путіну абсолютно чітке: "Тримайтеся якнайдалі від американських виборів, і, ставши президентом, я потурбуюся, щоб так і було", - перестеріг Сандерс, цитує агенція новин dpa.

У такий спосіб політик-демократ прокоментував нещодавні повідомлення у Washington Post про те, що спецслужби США попередили його про спроби Росії підтримати саме Сандерса на цьогорічних виборах президента. Мета такої тактики Кремля - нашкодили Демпартії та уможливити повторне обрання Дональда Трампа президентом. Перед цим американські ЗМІ повідомляли про те, що в спецслужбах США знову виходять з того, що РФ і цього разу намагатиметься вплинути на американські президентські перегони.

Сандерса попередили спецслужби

Згодом сам сенатор-демократ Сандерс визнав перед журналістами в Каліфорнії, що ще місяць тому отримав повідомлення від спецслужб про можливі спроби Росії втрутитися в перебіг виборів у США. Щоправда, "не було зрозуміло, яку саме роль вони (росіяни. - Ред.) збираються відігравати (під час виборів президента США. - Ред.)", зазначив сенатор-демократ, якого цитує інформагенція AP. Він також запевнив, що "бачив деякі з твітів" росіян.

"Найжахливіше з того, що вони (росіяни. - Ред.) чинять - це те, що вони намагаються розділити нас. Намагаються посіяти хаос, спровокувати взаємну ненависть в Америці. Це - просто жахливі речі й кожен з нас має сказати їм: "Даруйте, але так не треба робити під час цих виборів", - сказав Сандерс журналістам в Каліфорнії.

Нині Сандерс вважається однозначним фаворитом у передвиборній кампанії демократів. Соцопитування прогнозують його перемогу з 30 відсотками підтримки на запланованих на 22 лютого кокусах демократів у штаті Невада, передає інформагенція AFP.

Трамп сумнівається

Натомість чинний глава Білого дому Дональд Трамп з іронією поставився до повідомлень про можливе втручання Росії у політичну боротьбу в США з метою гарантувати йому повторну перемогу на виборах. У своїй звичній манері Трамп опублікував кілька дописів у соціальній мережі Twitter, в одному з яких назвав Сандерса "божевільним Берні".

В другому дописі Трамп принагідно знову назвав ЗМІ "брехливими", а їхні повідомлення про можливі спроби втручання Росії в вибори в США охрестив "аферою номер сім".

Нагадаємо, в лютому 2018 року в Білому домі повідомили, що президент Трамп визнає факт втручання Росії в вибори в США.