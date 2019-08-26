Саміт G7: розбіжності та прогрес щодо Ірану, торгівлі та повернення Росії

Лідери країн Великої сімки (G7) під час саміту, який в понеділок, 26 серпня, завершився в французькому місті Біарріц, обговорювали широке коло питань. Утім, найголовнішими темами стали конфлікт навколо ядерної програми Ірану, торговельна суперечка між США та Китаєм та можливість повернення до формату G8, відновивши членство Росії у клубі.

З кількох питань між учасниками саміту панувала єдність, що знайшло відображення у заключній заяві. Це стосується й врегулювання на Донбасі: Франція тв Німеччина мають у найближчі тижні організувати саміт "нормандської четвірки".

Про інші домовленості на саміті та розбіжності розповіли на пресконференціях президенти Франції Еммануель Макрон та США Дональд Трамп. Частину зустрічі із журналістами вони провели разом.

Трамп готовий до зустрічі з Роухані, але за певних умов

За словами Макрона, переговори на саміті створили умови для можливої зустрічі між президентами США Дональдом Трампом та Ірану Хасаном Роухані. Французький лідер висловив також сподівання, що така зустріч може відбутися вже "найближчими тижнями", цитує інформагенція AFP. Раніше Макрон повідомив, що вже тривають підготовчі консультації для проведення зустрічі двох лідерів.

Сам Трамп також визнав, що за певних умов готовий до зустрічі з Роухані. Хазяїн Білого дому назвав цілком реалістичним сценарій, за якого така зустріч може відбутися вже найближчими тижнями. Роухані та Трамп візьмуть участь у Генеральній асамблеї ООН, що відбудеться наприкінці вересня в Нью-Йорку.

Напередодні до французького міста Біарріц прибув міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф. Він провів зустрічі із Макроном та главою французького МЗС Жаном-Івом Ле Дріаном.

Вирішення торговельного конфлікту між КНР та США

Ще однією важливою темою стало також можливе врегулювання нинішнього торговельного конфлікту між Сполученими Штатами та Китаєм. За словами Макрона, учасники зустрічі виступили за залагодження суперечки та укладення торговельної угоди між двома найбільшими економіками світу. Французький лідер вказав на "глибоке бажання" учасників зустрічі, щоб КНР та США підписали збалансовану торговельну угоду. Ця угода має спиратися на повагу до прав на інтелектуальну власність та дотримання правил Світової організації торгівлі (СОТ), наголосив Макрон.

"Що погано для світової економіки, так це непевність", - застеріг Макрон, цитує агенція новин dpa. Тож чим швидше США та КНР досягнуть відповідної угоди, то краще буде для глобальної економіки, виснував хазяїн Єлисейського палацу.

Тим часом Дональд Трамп зауважив, що так само сподівається на вирішення нинішньої торговельної суперечки між Вашингтоном та Пекіном. Трамп вказав на те, що Пекін просто "не має іншого вибору", аніж як підписати угоду з Вашингтоном. На думку американського президента, керівництво КНР просто не може дозволити собі, щоб цей торговельний конфлікт зі США призвів до втрати мільйонів робочих місць.

Водночас він знову закинув Піднебесній нечесні торговельні практики, в тому числі й маніпулювання китайською національною валютою з метою здешевити китайський експорт на зовнішніх ринках.

Відсутність єдності щодо повернення Росії до групи

Макрон зазначив, що під час саміту Великої сімки не було консенсусу щодо можливої участь Росії у зустрічах найпотужніших демократій світу. Ще перед початком зустрічі та під час саміту Трамп наголошував, що волів б відновлення формату G8, запросивши й Росію.

Ця пропозиція не зустріла підтримки з боку інших лідерів G7, котрі вказували не необхідність досягнення прогресу у вирішенні конфлікту в Україні як передумови до повернення Росії до клубу.

Натомість Трамп і після саміту зазначив, що, на його погляд, запрошенню Володимира Путіна на наступну зустріч G7, що відбудеться в США, ніщо не стоїть на заваді. "Звісно, що я запросив би його", - сказав Трамп. Утім, він припустив, що Путін може не приїхати на саміт в якості гостя, оскільки є "гордою людиною". Еммануель Макрон зауважив, що країна-організаторка саміту може запрошувати лідерів інших держав, які не входять до G7, в якості гостей.

Ще одним питанням, яке обговорили на саміті лідери Великої сімки, стала допомога в гасінні пожеж у сельві Амазонки. Було ухвалене рішення про виділення на ці цілі 20 мільйонів доларів.

Саміт клубу найрозвиненіших демократичних країн світу, куди входять США, Японія, Великобританії, Франція, Німеччина, Італія та Канада, тривав у Біарріці з 24 по 26 серпня. У самітах G7 беруть участь також представники ЄС.

G7: Місця у центрі світової історії Замок Рамбуйє Усе починалося так гармонійно. 1975 року очільники держав тодішньої Великої шістки (ФРН, Франція, Італія, Японія, США та Великобританія) зустрілися у французькому замку Рамбуйє для так званої камінної розмови. Літня резиденція французького президента, побудована ще у XIV столітті, стала майданчиком для вирішення важливих питань того часу, зокрема, пошуку шляхів вирішення нафтової кризи.

G7: Місця у центрі світової історії Сан-Хуан (Пуерто-Рико) Для проведення другого саміту провідні індустріальні держави світу, які вже стали Великою сімкою (додалася Канада), вирушили на карибський острів Пуерто-Рико, який перебуває під юрисдикцією США. Працювати там, де інші проводять відпустку, - таким було гасло учасників зустрічі.

G7: Місця у центрі світової історії Саміт у місті-лагуні У 1980-тих роках саміти проводили у великих, проте переважно красивих містах. У 1980-му та 1987-му роках Велика сімка зустрічалася в італійській Венеції. Німецький федеральний канцлер Гельмут Шмідт (другий праворуч) одягнув тоді з цієї нагоди костюм у літніх блакитних тонах, який пасував до місця зустрічі.

G7: Місця у центрі світової історії Головне, щоб затишно! Іншими містами проведення саміту в 1980-тих були, зокрема, Лондон і Токіо. Або ж - аж двічі - затишний Бонн. На фото - саміт Великої сімки у тодішній столиці ФРН 1985 року. Британській прем’єрці Маргарет Тетчер та президентові США Рональду Рейгану місто, схоже, сподобалося. Не кажучи вже про господаря свята Гельмута Коля (ц). Про великі протести тоді ще ніхто не знав. Але згодом усе змінилося.

G7: Місця у центрі світової історії Наростання протесту У 1990-тих та на початку 2000-тих років противники глобалізації дедалі частіше намагалися бути почутими, використовуючи саміти Великої сімки як привід. "Ви, ті, що там нагорі, ми, ті, що тут знизу", - таким було сприйняття реальності серед протестувальників. Не завжди при цьому все обмежувалося лише легальними засобами реалізації права на вільне висловлення думок.

G7: Місця у центрі світової історії Генуя-2001: ескалація та переломний момент Під час саміту 2001 року в італійському місті Генуї ситуація загострилася. Унаслідок сутичок між противниками глобалізації та італійською поліцією загинув 23-річний мітингувальник Карло Джуліані. Ця подія, а також теракти 11 вересня 2001 року стали переломним моментом в історії самітів. Відтоді дотримаються правила: проводити зустрічі в якомога більш віддалених місцях.

G7: Місця у центрі світової історії G8 на тлі панорами гір У 2002-му через це саміт провели посеред дикої природи. Очільники семи провідних індустріальних держав, а також Росії зустрілися в канадському національному парку Кананаскіс. У розташованому неподалік Калгарі відбулися протести, однак вони мали мирних характер.

G7: Місця у центрі світової історії Паралельний захід - Live8 у 2005 році Однак багато громадян сприйняли це, ніби учасники самітів хочуть відгородитися від них. І як тоді впливати на світових лідерів? Рок-зірка Боб Гелдоф ініціював у 2005 році рок-концерт Live8 та закликав списати борги африканським країнам. В один день було проведено 10 концертів - у країнах G8 та в Південній Африці. Політики ж тим часом радилися у британському Гленіглсі, були вражені і почали діяти.

G7: Місця у центрі світової історії Гайлігендамм-2007: зазіхання на основні права? Однак навіть після Live8 відчуженість учасників самітів від місцевих жителів тільки зростала. У 2007 році через проведення саміту G8 популярний німецький курорт на кілька тижнів став недоступним для пересічних громадян. Навколо місця зустрічі за 12,5 мільйона євро збудували 12-кілометровий паркан, біля якого на тиждень заборонили масові зібрання. Для багатьох це - зазіхання на основні права.

G7: Місця у центрі світової історії Саміт допоможе Використати увагу до місця проведення та покращити імідж самітів - таким був задум у 2009 році. Зустріч перенесли з Сардинії до італійського містечка Лаквіли. Перед цим воно сильно постраждало від потужного землетрусу. Меседж політиків: не забудемо жертв!

G7: Місця у центрі світової історії За допомогою гелікоптерів Місця проведення самітів у найближчому майбутньому залишатимуться зонами з посиленим режимом безпеки - цього року теж. Для прикладу, поліцейські за допомогою гелікоптерів убезпечують гребінь гори на висоті 2300 метрів неподалік від замку Ельмау - аби тримати вправних противників саміту та можливих терористів подалі від політиків.

G7: Місця у центрі світової історії Протест триває Якщо місця зустрічей глав держав відгороджені - тоді доводиться протестувати деінде. У 2015 році Меккою для протестувальників стало розташоване неподалік від замку Ельмау містечко Гарміш-Партенкірхен. Автор: Фрідель Таубе

