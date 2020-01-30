 Саміт ЄС щодо бюджету на 2021-2027 роки завершився безрезультатно | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2020

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Новини

Саміт ЄС щодо бюджету на 2021-2027 роки завершився безрезультатно

Лідери країн ЄС під час позачергового саміту не змогли узгодити бюджет Євросоюзу на 2021-2027 роки через розбіжності щодо розміру внесків. Коли відбудеться новий саміт, поки невідомо.

Анґела Меркель (друга зліва) та Еммануель Макон (перший справа) під час саміту щодо бюджету ЄС у Брюсселі

Анґела Меркель (друга зліва) та Еммануель Макон (перший справа) під час саміту щодо бюджету ЄС у Брюсселі

Позачерговий саміт Євросоюзу, на якому обговорювався довгостроковий бюджет ЄС на 2021-2027 роки, завершився безрезультатно. Як зазначив увечері в п'ятницю, 21 лютого, президент Європейської Ради Шарль Мішель на пресконференції після завершення саміту, "досягти домовленості виявилося неможливо". Він додав, що країн-членам потрібно більше часу для вироблення рішення, зазначивши, що переговори були "дуже складними". Попри відсутність результату Мішель вважає цей саміт "необхідним та корисним".  

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) після саміту вказала на те. що розбіжності між країнами-членами ЄС наразі надто великі, щоб досягти згоди. Дата нового саміту поки невідома, зазначила Меркель. "Але ми повинні будемо повернутися до цієї теми", - наголосила вона, цитує агенція новин dpa.

Шарль Мішель поки не повідомив можливу дату нового саміту щодо бюджету.

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На саміті ЄС, який розпочався 20 лютого, учасники мали визначити розмір бюджету та затвердити розподіл коштів. Шарль Мішель пропонував бюджет обсягом близько трильйона євро на вказаний період. Одним з головних спірних моментів були розміри відрахувань до бюджету. 

Окремі країни, які перераховують до бюджету ЄС більше, ніж отримують з нього у вигляді різних дотацій, висловлювалися проти збільшення внеску кожної країни з 1 до 1,07 відсотка валового внутрішнього продукту. До таких країн належать, зокрема, Нідерланди, Данія, Швеція та Австрія. Тоді як представники країн ЄС з Південної та Східної Європи, які є переважно отримувачами з європейського бюджету, висловлювали протилежну думку. За словами прем'єра Угорщини Віктора Орбана, розмір внесків до бюджету повинен становити 1,3 відсотка від ВВП.

Ситуація ускладнюється виходом з ЄС Великобританії, яка посідала друге місце після Німеччини за розмірами внесків до бюджету Євросоюзу. Через Brexit бюджет ЄС з 2021 по 2027 роки, за словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), недорахується 75 мільярдів євро.

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