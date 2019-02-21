 Саміт ЄС та Ліги арабських країн: заклики до співпраці та боротьби з тероризмом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2019

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Новини

Саміт ЄС та Ліги арабських країн: заклики до співпраці та боротьби з тероризмом

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі запропонував Євросоюзу розвивати "безпечну" міграцію, а голова Європейської Ради Дональд Туск висловився за співробітництво без "глобальних держав".

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі

Лідери країн Європейського Союзу та Ліги арабських країн розпочали у неділю, 24 лютого, свій перший в історії саміт, який триватиме два дні. Відкриваючи захід у Шарм-ель-Шейху, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі закликав до більш жорстких дій проти тероризму. "Небезпека тероризму поширилася по всьому світу, як згубна чума. Сьогодні нам дуже важливо відстоювати нашу співпрацю проти цієї небезпеки і об'єднатися проти цієї чуми, яка не може бути виправдана під жодним ім'ям", - заявив він, передає агенція dpa.

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Міграційний пакт ООН не є юридично зобов'язувальним актом і не порушує суверенітет держав, наголосила президентка Генасамблеї ООН. Документ схвалили 152 країни, п'ять виступили проти. (20.12.2018)

Єгипетські силовики провели три антитерористичні рейди, під час яких було вбито 40 ймовірних терористів. Операції передував теракт у районі пірамід у Гізі. (29.12.2018)

Ас-Сісі також запропонував європейсько-арабську співпрацю в тому, що він назвав "безпечною" міграцією. "Необхідна співпраця між двома регіонами для забезпечення безпечної та легальної міграції таким чином, щоб задовольнити кілька спільних інтересів", - зазначив президент Єгипту. За його словами, цей процес має супроводжуватися боротьбою з торгівлею людьми.

За співпрацю висловився також і голова Європейської Ради Дональд Туск, який заявив, що у Європи є спільні інтереси з арабським світом, в реалізації яких їм краще обійтися без "глобальних держав". "Сьогодні ми тут, щоб зміцнювати нашу співпрацю на благо наших народів. Ми повинні зробити це разом і не залишати це глобальним державам, далеким від нашого регіону", - заявив Туск. 

За його словами, сусідство ЄС і арабського світу є реальним. "У сусідів є два способи існування: співпраця чи конфлікт. Ми вибираємо співпрацю", - підкреслив голова Європейської Ради.

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