Саміт ЄС та Ліги арабських держав: заклики до співпраці та боротьби з тероризмом

Лідери країн Європейського Союзу та Ліги арабських держав розпочали у неділю, 24 лютого, свій перший в історії саміт, який триватиме два дні. Відкриваючи захід у Шарм-ель-Шейху, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі закликав до більш жорстких дій проти тероризму. "Небезпека тероризму поширилася по всьому світу, як згубна чума. Сьогодні нам дуже важливо відстоювати нашу співпрацю проти цієї небезпеки і об'єднатися проти цієї чуми, яка не може бути виправдана під жодним ім'ям", - заявив він, передає агенція dpa.

Ас-Сісі також запропонував європейсько-арабську співпрацю в тому, що він назвав "безпечною" міграцією. "Необхідна співпраця між двома регіонами для забезпечення безпечної та легальної міграції таким чином, щоб задовольнити кілька спільних інтересів", - зазначив президент Єгипту. За його словами, цей процес має супроводжуватися боротьбою з торгівлею людьми.

За співпрацю висловився також і голова Європейської Ради Дональд Туск, який заявив, що у Європи є спільні інтереси з арабським світом, в реалізації яких їм краще обійтися без "глобальних держав". "Сьогодні ми тут, щоб зміцнювати нашу співпрацю на благо наших народів. Ми повинні зробити це разом і не залишати це глобальним державам, далеким від нашого регіону", - заявив Туск.

За його словами, сусідство ЄС і арабського світу є реальним. "У сусідів є два способи існування: співпраця чи конфлікт. Ми вибираємо співпрацю", - підкреслив голова Європейської Ради.