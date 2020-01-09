 Саміт ЄС схвалив приєднання Хорватії до Єврозони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2022

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Новини

Саміт ЄС схвалив приєднання Хорватії до Єврозони

Хорватія перейде на євро із 1 січня 2023 року. Вона стане 20 країною ЄС, яка використовує спільну європейську валюту.

Хорватські євромонети

Хорватські євромонети

Глави держав та урядів країн ЄС на саміті Євросоюзу в Брюсселі у п'ятницю, 24 червня, схвалили пропозицію Єврокомісії щодо приєднання Хорватії до зони євро. Запровадження євро у Хорватії заплановано на 1 січня 2023 року.

"Євро - це грошове вираження нашої спільної долі та частина нашої європейської мрії. Тепер ця мрія справджується для Хорватії", - сказав голова Європейської Ради Шарль Мішель на саміті лідерів блоку у Брюсселі, якого цитує інформагенція AP.

У Загребі кажуть про "чудовий сигнал" для економіки

"Чудовим сигналом для хорватської економіки" назвав це рішення прем'єр-міністр країни Андрей Пленкович. На його думку, у майбутньому завдяки участі в Єврозоні Хорватія краще витримуватиме різноманітні кризи. "Хорватія готова до Єврозони", - сказав Пленкович, якого цитує dpa. Керівник хорватського уряду наголосив, наскільки добре євровалюта вже прижилася в економіці його країни, що вкрай сильно залежить від туризму. Так, хорватський прем'єр зазначив, що в середньому понад 70 відсотків туристів приїжджають до Хорватії з країн зони євро.

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Раніше цього року Національний банк Хорватії представив хорватський набір монет євро та євроцентів. Дизайн національної сторони монет відобразив узгоджені раніше мотиви. Для монети у два євро - це карта Хорватії, для монети в один євро - зображення куниці, для монет у 50, 20 та 10 євроцентів - портрет знаменитого вченого Миколи Тесли, а для монет у п'ять, два та один євроцент - колаж з літер глаголиці. При цьому тлом усіх монет є зображення шахівниці - герба Хорватії.

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Згідно з Договором про Євросоюз, до зони євро мають приєднатися всі країни ЄС, крім Данії, у міру виконання ними критеріїв, викладених у документі. Наразі євро використовується у 19 країнах Євросоюзу. Останньою до Єврозони приєдналася Литва у 2015 році. Деякі країни - Польща, Чехія та Угорщина - свідомо не поспішають із виконанням цих критеріїв, щоб не запроваджувати в себе євро.

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