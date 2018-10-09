 Саміт ЄС: Прогресу у питанні Brexit недостатньо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2018

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Новини

Саміт ЄС: Прогресу у питанні Brexit недостатньо

Лідери країн ЄС просять свого представника на переговорах щодо Brexit Мішеля Барньє досягти домовленості з Лондоном. Дату нового саміту щодо виходу Великобританії з ЄС не призначено.

Тереза Мей на саміті ЄС у Брюсселі

Тереза Мей на саміті ЄС у Брюсселі

Лідери країн-членів Європейського Союзу, які цими проводять саміт у Брюсселі, завершили дискусії щодо Brexit, повідомляють агентства у четвер, 18 жовтня. Політики закликали головного представника ЄС на переговорах щодо Brexit Мішеля Барньє докласти зусиль, аби досягти домовленості з Лондоном, повідомили джерела у ЄС. Наразі прогрес у перемовинах незначний, і спеціальний саміт з питання Brexit на листопад поки що не запланований.

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Дональд Туск вбачає можливість укласти з Великобританією угоду, подібну до CETA, договору про вільну торгівлю з Канадою. Угода з Лондоном, утім, мала б передбачати значно тісніші зв'язки в багатьох сферах. (04.10.2018)

Дональд Туск вважає, що Лондон і ЄС можуть так і не підписати угоди щодо Brexit. Однак Тереза Мей висловлює оптимізм щодо досягнення домовленості. (15.10.2018)

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що лідери ЄС звернулися до Єврокомісії з проханням розглянути варіанти виходу Великобританії з ЄС без угоди, аби бути готовими і до такого варіанту розвитку подій.

Так само не виключила провалу перемовин з Лондоном і президентка Литви Даля Грібаускайте. "Можливі всі сценарії", - заявила Грібаускайте. За її словами, можливий саміт і в листопаді, "і, можливо, навіть ще більше самітів".

У свою чергу, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) пообіцяла використати всі можливості, щоб досягти домовленості з Лондоном. "Шанс досягти хорошої і стійкої угоди про вихід (Великобританії з ЄС. - Ред.) є", - наголосила Меркель. Канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) "сподівається", що рішення вдасться знайти "в наступні тижні і місяці".

З Лондона нічого нового

"Посилено працюючи протягом наступних днів та тижнів, я вірю, що ми зможемо досягти домовленості", - заявила прем'єр-міністерка Великобританії Тереза ​​Мей. У той же час голова Європарламенту Антоніо Таяні, який вислухав промову глави британського уряду перед учасниками саміту, зазначив, що жодних нових компромісних пропозицій Мей не привезла. Була "свого роду демонстрація доброї волі" і готовність досягти угоди, але "змістовно я нічого істотного нового не почув", - цитує Таяні агентство dpa.

Нагадаємо, що згідно з планом, договір про вихід Великобританії з ЄС повинні були узгодити до зустрічі глав держав і урядів у жовтні. Це б дозволило завершити процес його ратифікації до дати виходу - 29 березня 2019 року.

На саміті ЄС, що продовжиться у четвер, 18 жовтня, обговорюватимуться  питання міграційної політики, реформи Єврозони, а також відносин з країнами Азії.

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