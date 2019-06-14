 Саміт ЄС застереже Росію від роздавання паспортів на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2019

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Новини

Саміт ЄС застереже Росію від роздавання паспортів на Донбасі

Лідери ЄС на саміті в Брюсселі планують застерегти Росію, що не визнаватимуть її паспортів, виданих на Донбасі в порушення мінських угод. Також вони розглянуть подовження економічних санкцій.

Російський паспорт

Лідери держав ЄС планують застерегти Росію від роздавання паспортів на Донбасі. Такий намір у середу, 19 червня, підтвердив DW високопосадовець ЄС. Саміт Євросоюзу відбудеться 20-21 червня в Брюсселі.

Згідно з проєктом комюніке саміту, який є у розпорядженні DW, глави держав і урядів планують у четвер висловити "крайнє занепокоєння" з приводу спрощеної видачі Росією своїх паспортів громадянам України з окремих районів Донецької та Луганської областей, яка суперечить "духу та цілям" мінських угод. "ЄС готовий розглянути варіант невизнання паспортів, виданих в порушення мінських угод", - додало джерело DW. Нагадаємо, минулого тижня Москва вже почала видавати такі паспорти.

DW.COM

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Планується, що перед цим канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент Франції Еммануель Макрон поінформують своїх колег у ЄС про переговори в "нормандському форматі" та стан імплементації мінських угод. "На основі цього має бути ухвалене політичне рішення про чергове подовження санкцій", - зазначив високопосадовець ЄС і уточнив, що планується їх подовжити, як і завжди, на пів року. Йдеться про секторальні санкції, запроваджені проти Росії за дестабілізацію нею ситуації на Сході України. Згодом формально затвердити це подовження повинна буде Рада ЄС.

Крім того, на саміті Євросоюзу мають закликати Росію звільнити 24 українських моряків, захоплених наприкінці листопада 2018 року неподалік Керченської протоки. Також, за словами співрозмовника видання, глави держав і урядів згадають, що майже п'ять років тому над Донбасом було збито Boeing 777 рейсу MH17.

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