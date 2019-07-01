 Саміт ЄС взяв перерву в переговорах щодо очільника Єврокомісії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2019

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Новини

Саміт ЄС взяв перерву в переговорах щодо очільника Єврокомісії

Лідери ЄС продовжать у вівторок переговори щодо того, хто очолюватиме інституції ЄС наступні п'ять років.

Саміт Євросоюзу у Брюсселі

Саміт Євросоюзу у Брюсселі

Засідання саміту ЄС, присвяченого розподілу керівних посад у Євросоюзі, перервали після близько 20 годин перемовин. Про це у Twitter повідомив речник президента Європейської Ради Пребен Ааманн у понеділок, 1 липня. Глави держав і урядів країн ЄС зібралися в Брюсселі на саміт увечері неділі, аби визначитися, хто очолюватиме наступні п'ять років Єврокомісію та інші ключові інституції ЄС. Лідери ЄС продовжать саміт у вівторок.

У кулуарах саміту звучали різні прізвища можливих кандидатів. Проте зі спілкування кореспондента DW з кількома дипломатами, найбільш вірогідний пакет кандидатур виглядає так: головою Єврокомісії може стати нідерландець Франс Тіммерманс з європейської партії соціалістів, Європейську Раду може очолити болгарка Крісталіна Георгієва з Європейської народної партії (ЄНП).

Тоді посаду Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики можуть отримати представники політсили "Оновити Європу" (раніше ліберали) - або нинішній керівник уряду Бельгії Шарль Мішель, або данська єврокомісарка Маргрете Вестагер.

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Перед консультаціями в Брюсселі президент Франції Еммануель Макрон висловився на підтримку кандидатури соціал-демократа Франса Тіммерманса на посаду голови Єврокомісії. Утім, не всі згодні з такою пропозицією. (30.06.2019)

Узгодження кандидатури нового глави Європейської комісії на позачерговому саміті ЄС закінчилося нічим. Голова Європейської Ради Дональд Туск знову повернувся до індивідуальних консультацій з главами країн Євросоюзу. (01.07.2019)

Імовірно, що спікером Європарламенту може стати німець Манфред Вебер (Manfred Weber), проте неясно, чи на всі п'ять років каденції, чи лише на 2,5 року, після чого цю посаду віддадуть лібералу Гі Верхофстадту.

Утім, такий пакет наразився на солідний спротив. Адже, за словами дипломатів, проти того, щоб Тіммерманс обійняв ключову посаду - голови Єврокомісії - виступають як країни Центрально-Східної Європи, зокрема Польща, Угорщина, Чехія, так і кілька прем'єрів з ЄНП. Серед них називають очільників урядів Ірландії Лео Варадкара та Хорватії Андрея Пленковича.

"Я вірю, що коли ми поспимо, то у нас знову буде воля знайти компроміс. Тим більше, що ми хотіли б надати результат перед обранням спікера Європарламенту", - заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel). Вона нагадала, що зараз голосування в Європарламенті щодо того, хто його очолить, заплановане на середу, 3 липня. На своє перше засідання новообрані євродепутати зберуться у Страсбургу у вівторок.

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