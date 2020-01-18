 Саміт щодо Лівії: світові лідери стежитимуть за збройним ембарго | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2020

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Саміт щодо Лівії: світові лідери стежитимуть за збройним ембарго

На конференції щодо Лівії світові лідери домовилися не підтримувати озброєнням жодну зі сторін лівійського конфлікту та уважніше стежити за дотриманням ембарго на постачання зброї, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель.

Прес-конференція за результатами зустрічі щодо Лівії

Прес-конференція в Берліні за результатами конференції щодо врегулювання ситуації в Лівії. Анґела Меркель - друга праворуч.

Учасники міжнародної конференції щодо Лівії в неділю, 19 січня, домовилися не надавати подальшої військової підтримки сторонам лівійського конфлікту задля запровадження тривалого режиму припинення вогню. Про це заявила канцлера Німеччини Анела Меркель (Angela Merkel) під час прес-конференції за результатами зустрічі в Берліні, повідомляє агенція dpa.

Німецька канцлерка також зазначила, що учасники конференції домовилися уважніше стежити за дотриманням ембарго на постачання зброї до Лівії. "Ми можемо стверджувати, що всі єдині щодо того, що хочемо дотримуватися ембарго на зброю", - наголосила вона. Також учасники зустрічі переконані, що в лівійського конфлікту не може бути вирішення військовим шляхом, оскільки це лише посилить людські страждання.

За словами Меркель, продовженням нинішньої конференції мають стати швидкі кроки щодо впровадження досягнутих домовленостей. У той же час очільниця німецького уряду наголосила, що нинішня конференція є лише першим кроком у довготривалому процесі врегулювання ситуації.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas), виступаючи разом з Меркель, заявив, що буде створений комітет щодо Лівії, який буде визначати подальші кроки, необхідні для досягнення припинення вогню.

Відсутність стійкого діалогу

Своєю чергою прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що "всі зацікавлені сторони, включаючи світове співтовариство, готові вжити заходів", щоб запобігти зовнішньому втручанню у лівійський конфлікт. А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що майбутні реформи у Лівії мають бути прийняті обома сторони конфлікту.

DW.COM

Про підтримку Анкару попросив уряд національної єдності країни, який воює з "Лівійською національною армією" командувача Халіфа Хафтара. (18.01.2020)

На міжнародній конференції щодо Лівії 19 січня обговорюватимуть нелегальні поставки зброї в цю країну, розповів спецпредставник ООН. Він також закликав до виведення з країни іноземних бійців. (18.01.2020)

Метою зустрічі є досягнення тривалого перемир'я у Лівії та віднайдення політичного шляху для вирішення конфлікту у цій країні. (19.01.2020)

Між тим міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після конференції заявив, що "зав'язати стійкий діалог" між сторонами лівійського конфлікту поки не вдається через "надто великі розбіжності в підходах", але в цілому він вважає зустріч досить корисною, повідомляє агенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, міжнародна конференція щодо Лівії відбулася 19 січня в Берліні за зачиненими дверима. У ній взяли участь очільники сторін конфлікту - очільник міжнародно визнаного уряду в Триполі Фаїз Сарадж та командувач "Лівійської національної армії", генерал Халіфа Хафтар, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та представники країн, що безпосередньо або побічно беруть участь у врегулюванні лівійського конфлікту. Серед них, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон, президент Росії Володимир Путін, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та держсекретар США Майк Помпео.

Збройний конфлікт у Лівії

Після повалення режиму Муаммара Каддафі в 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. Між тим у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.

Міжнародно визнаний уряд в Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є ​​екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування ("Лівійська національна армія") підтримують парламент та дедалі сильніше тиснуть на уряд національної єдності. Під контролем Хафтара знаходиться значна частина лівійської території, включаючи більшість нафтових родовищ. За Хафтаром стоять Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати та Росія. Туреччина, зі свого боку, підтримує уряд в Триполі і на тлі останнього загострення ввела у Лівію своїх військових. Хафтар веде наступ на Триполі з квітня 2019 року.

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