 Саміт у Зальцбурзі: ЄС відкинув пропозиції Мей щодо відносин після Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2018

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Новини

Саміт у Зальцбурзі: ЄС відкинув пропозиції Мей щодо відносин після Brexit

План Терези Мей "не працюватиме", зазначив Дональд Туск після завершення саміту ЄС у Зальцбурзі. Прем'єр-міністерка Великобританії заявляє про відсутність альтернативи.

Тереза Мей та Анґела Меркель на саміті ЄС у Зальцбурзі

Тереза Мей (ліворуч) та Анґела Меркель на саміті ЄС у Зальцбурзі

Ключові аспекти плану Великобританії щодо відносин з Євросоюзом після Brexit "не працюватимуть", заявив у четвер, 20 вересня, президент Європейської Ради Дональд Туск. Заява очільника Європейської Ради пролунала після закінчення дводенного неформального саміту лідерів ЄС в австрійському Зальцбурзі, інформує агенція dpa.

Йдеться про так званий "план Чекерс", розроблений кабінетом Мей у липні план взаємодії Лондона з ЄС після Brexit, який став результатом багатогодинних перемовин членів кабінету у заміській резиденції британських прем'єрів Чекерс, що у графстві Бекінгемшир.

За цим планом, пропозиція Великобританії до ЄС полягала в створенні зони вільної торгівлі для промислової та сільськогосподарської продукції. Водночас передбачалося, що ця зона вільної торгівлі не стосуватиметься британського сектора послуг. План уряду Великобританії також передбачав вирішення ірландського питання, а саме, декларував відсутність контролю на кордоні між Північною Ірландією і членом ЄС Ірландією.

"Хоча в "плані Чекерс" є позитивні елементи, передбачені ним умови співробітництва не працюватимуть", - заявив Туск, додавши, що у плані Великобританії закладені ризики для функціонування єдиного ринку ЄС. Президент Європейської Ради також не піддтвердив повідомлення канцлера Австрії Себастіана Курца (Sebastian Kurz) щодо наступного саміту з питання Brexit у листопаді.

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Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) також зазначила, що ЄС не може піти на компроміси в питанні спільного ринку.

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей своєю чергою заявила, про відсутність альтернативи з боку ЄС її "плану Чекерс", яка б задовільнила Лондон, інформує агентство Reuters. Водночас Мей повідомила, що запропонує нові варіанти вирішення ірландського питання, аби гарантувати відсутність прикордонного контролю між Північною Ірландією та Ірландією. Мей також пригрозила, що у разі відсутності прийнятного для Великобританії варіанту угоди Лондон готуватиметься залишити ЄС без договору. 

Міграційна політика

Стосовно питання міграційної політики, котре було другою ключовою темою саміту в Зальцбурзі, країни-члени ЄС висловилися на підтримку переговорів з Єгиптом щодо псилення співпраці у цій сфері, повідомив Туск. Анґела Меркель зазначила, що учасники саміту виступили також за початок відповідного діалогу з Тунісом, Марокко та Лівією.

Нагадаємо, що на червневому саміті ЄС країни-члени союзу підтримали позицію ФРН, що Євросоюз має домовлятися з країнами Африки про угоди щодо міграції, аналогічні до договору з Туреччиною, укладеному весною 2016 року. Тоді в ЄС активно обговорювали ідею створення центрів для мігрантів у африканських країнах. Утім, останні поки не виявляли ентузіазму щодо цієї ідеї. У липні голова єгипетського парламенту виключив можливість створення на території цієї північноафриканської країни центрів для мігрантів. Політик наголосив, що в Єгипті взагалі заборонене будівництво таборів для мігрантів.

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