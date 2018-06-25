 Саміт у Брюсселі: Меркель шукає домовленостей з окремими країнами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2018

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Новини

Саміт у Брюсселі: Меркель шукає домовленостей з окремими країнами

Канцлерка ФРН Анґела Меркель не сподівається на вироблення на зустрічі в Брюсселі спільного для всього Євросоюзу рішення щодо шукачів притулку. Вона має намір домоляти з окремими країнами з цього питання.

Анґела Меркель та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер перед початком зустрічі в Брюсселі

Анґела Меркель та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер перед початком зустрічі в Брюсселі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) сподівається на досягнення домовленостей з окремими країнами ЄС для вирішення проблеми міграції шукачів притулку всередині Євросоюзу. Про це вона заявила у неділю, 24 червня, в Брюсселі перед початком неформального саміту ЄС з питань міграції, повідомляє  агенція dpa.

За словами Меркель, спільного рішення для всіх 28 країн-членів Євросоюзу до офіційного саміту ЄС, який розпочнеться 28 червня, вироблено не буде. А тому, вважає канцлерка, йтиметься про домовленості між двома чи кількома країнами щодо прийнятного рішення, і робота над його пошуком триватиме і в наступні дні. Вона наголосила на тому, що зустріч у Брюсселі є "дуже важливою" на цьому шляху.

"Ми знаємо, що на Європейській раді (саміті ЄС 28-29 червня. - Ред.) ми не матимемо спільного вирішення проблеми міграції. Ось чому будуть двосторонні та тристоронні угоди, як ми можемо допомагати один одному: не чекати завжди всіх 28-ми членів, але думати про те, що для кого важливо", - заявила Меркель, цитує агенція Reuters. 

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Прем'єр-міністр Люксембургу Ксавьє Беттель своєю чергою зазначив, що проблема надання притулку є загальноєвропейською і стосується не лише Німеччини, яка переживає зараз внутрішньополітичну кризу через це питання. При цьому він наголосив, що неформальний саміт у Брюсселі скликано не для того, щоб допомогти канцлерці зберегти посаду, а щоб "знайти спільне рішення у спільній політиці щодо біженців та надання притулку в Європі".

Нагадаємо, у ФРН спалахнула суперечка через політику щодо шукачів притулку всередині союзу консервативних сестринських партій ХДС та ХСС. Анґела Меркель, яка очолює ХДС, виступає за спільне європейське рішення цього питання. Очільник ХСС і глава МВС Німеччини Горст Зеехофер (Horst Seehofer) має намір не пускати в ФРН тих шукачів притулку, чиї клопотання уже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу. 

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