Саміт Україна-ЄС у Києві: підтримка реформ і заклики до Росії

У Києві у понеділок, 8 липня, пройшов 21-ий саміту Україна-ЄС . На саміті українську делегацію очолював президент України Володимир Зеленський, делегацію ЄС - президент Європейської Ради Дональд Туск та голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер.

У спільній заяві за підсумками саміту сторони наголосили на відданості ідеї посилення політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС. Також у заяві вказується на готовність ЄС надати черговий транш макрофінансової допомоги Києву в розмірі 500 мільйонів євро у разі виконання відповідних умов. Підсумкова заява містить запевнення у підтримці з боку ЄС зусиль України на шляху реформ, зокрема вітається прогрес у питанні запуску роботи Вищого антикорупційного суду. Серед іншого у підсумковій заяві сторони закликають Росію визнати свою відповідальність за збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17 та співпрацювати зі слідством, а також звільнити ув'язнених українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки.

Підписано кілька угод

Під час саміту між українським урядом та Європейською Комісією було підписано п'ять фінансових угод. Вони передбачають фінансування з боку ЄС програм технічного співробітництва, антикорупційних ініціатив, підтримку громадянського суспільства та культури, підтримки Сходу України і децентралізації. Загальна сума фінансування за п'ятьма угодами становить 127 мільйонів євро.

Зеленський: Україна - невід'ємна частина Європи

На пресконференції за підсумками саміту президент України Володимир Зеленський висловив припущення, що вже незабаром Україна може стати "невід'ємною частиною Європи". "Починаючи з 1997 року, це вже 21-й саміт в цілому, але перший для мене особисто. (…) Я і моя команда налаштовані діяти швидко і дуже ефективно. Можливо, 22-й саміт нам і не знадобиться, тому що Україна вже буде невід'ємною частиною Європи", - сказав Зеленський.

Український президент також запропонував європейським партнерам провести спільну оцінку виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, "щоб вийти на новий рівень - рівень, який відповідатиме інтересам українського та європейського бізнесу і наших споживачів". На думку Зеленського, угода має бути гнучким інструментом, який відповідає сучасним потребам двосторонніх відносин.

Зеленський на пресконференції також наголошував на першочерговості боротьби з корупцією і навіть пожартував, що невдовзі європейським партнерам доведеться розглядати питання не лише про виділення коштів, а й про екстрадицію корупціонерів-втікачів з України.

Ситуація на Донбасі

Президент Європейської Ради Дональд Туск на пресконференції заявив, що мінські угоди зараз мають виконувати всі сторони, особливо Росія. "ЄС готовий і надалі підтримувати Мінські угоди, (...) Абсолютно чітко зрозуміло, що Мінські угоди зараз потребують як ніколи повного виконання всіма сторонами, Росія несе особливу відповідальність у зв'язку з цим", - сказав Туск, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Крім того, Європейський Союз готовий розглянути можливість невизнання російських паспортів, які було видано жителям непідконтрольних Києву територій Донбасу, заявив Туск. "Це суперечить Мінським угодам, і ми готові розглянути подальші варіанти, зокрема невизнання таких російських паспортів", - сказав Туск.

Володимир Зеленський на пресконференції також заявив, що Україна готова в односторонньому порядку розпочати відновлення мосту в районі Станиці Луганської в Луганській області. Утім, це відбудеться за умови, якщо протягом тижня з боку підконтрольних сепаратистами територій не розпочнеться демонтаж фортифікаційних споруд, наголосив Зеленський.

На саміт не пустили профільну віцепрем'єр-міністерку

Саміт позначився й неоднозначним інцидентом. У списку української делегації не виявилося віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, тож на саміт її не пустили. Це викликало обурення посадовиці. У викладеному в соціальній мережі Facebook відеозаписі Іванна Климпуш-Цинцадзе звинуватила прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у виключенні її зі списків учасників саміту.

"У мене є всі підстави вважати, що прем'єр-міністром України проведені якісь неофіційні консультації, комунікації, щоб виключити мене з цих списків", - заявила віцепрем'єрка. Вона повідомила, що вважає такі дії саботажем і неготовністю прем'єра працювати з ЄС і також зазначила, що українські політики мають цивілізовано забезпечувати передачу влади.

У відповідь прессекретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук заперечив вплив прем'єра на формування списків акредитованих на саміт Україна-ЄС. "Дуже дивно, що профільний урядовець не знає, що склад делегації на саміт Україна-ЄС формує президент, а не прем'єр-міністр", - написав він у соціальній мережі Facebook. Прессекретар також назвав слова Климпуш-Цинцадзе політичною грою кандидатки в народні депутати з метою набрати додаткові бали.

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