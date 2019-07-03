 Саміт Україна-ЄС у Києві: підтримка реформ і заклики до Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2019

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Саміт Україна-ЄС у Києві: підтримка реформ і заклики до Росії

За підсумками саміту Україна-ЄС сторони ухвалили спільну заяву. Також підписано кілька угод. Володимир Зеленський запевнив європейських партнерів у своєму бажанні проводити подальші реформи.

Володимир Зеленський на зустрічі з Дональдом Туском і Жаном-Клодом Юнкером

Володимир Зеленський (у центрі) під час зустрічі з Дональдом Туском (ліворуч) та Жаном-Клодом Юнкером

У Києві у понеділок, 8 липня, пройшов 21-ий саміту Україна-ЄС . На саміті українську делегацію очолював президент України Володимир Зеленський, делегацію ЄС - президент Європейської Ради Дональд Туск та голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер.

У спільній заяві за підсумками саміту сторони наголосили на відданості ідеї посилення політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС. Також у заяві вказується на готовність ЄС надати черговий транш макрофінансової допомоги Києву в розмірі 500 мільйонів євро у разі виконання відповідних умов. Підсумкова заява містить запевнення у підтримці з боку ЄС зусиль України на шляху реформ, зокрема вітається прогрес у питанні запуску роботи Вищого антикорупційного суду. Серед іншого у підсумковій заяві сторони закликають Росію визнати свою відповідальність за збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17 та співпрацювати зі слідством, а також звільнити ув'язнених українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки.

Підписано кілька угод

Під час саміту між українським урядом та Європейською Комісією було підписано п'ять фінансових угод. Вони передбачають фінансування з боку ЄС програм технічного співробітництва, антикорупційних ініціатив, підтримку громадянського суспільства та культури, підтримки Сходу України і децентралізації. Загальна сума фінансування за п'ятьма угодами становить 127 мільйонів євро.

Зеленський: Україна - невід'ємна частина Європи

На пресконференції за підсумками саміту президент України Володимир Зеленський висловив припущення, що вже незабаром Україна може стати "невід'ємною частиною Європи". "Починаючи з 1997 року, це вже 21-й саміт в цілому, але перший для мене особисто. (…) Я і моя команда налаштовані діяти швидко і дуже ефективно. Можливо, 22-й саміт нам і не знадобиться, тому що Україна вже буде невід'ємною частиною Європи", - сказав Зеленський.

Український президент також запропонував європейським партнерам провести спільну оцінку виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, "щоб вийти на новий рівень - рівень, який відповідатиме інтересам українського та європейського бізнесу і наших споживачів". На думку Зеленського, угода має бути гнучким інструментом, який відповідає сучасним потребам двосторонніх відносин.

Зеленський на пресконференції також наголошував на першочерговості боротьби з корупцією і навіть пожартував, що невдовзі європейським партнерам доведеться розглядати питання не лише про виділення коштів, а й про екстрадицію корупціонерів-втікачів з України. 

Ситуація на Донбасі

Президент Європейської Ради Дональд Туск на пресконференції заявив, що мінські угоди зараз мають виконувати всі сторони, особливо Росія. "ЄС готовий і надалі підтримувати Мінські угоди, (...) Абсолютно чітко зрозуміло, що Мінські угоди зараз потребують як ніколи повного виконання всіма сторонами, Росія несе особливу відповідальність у зв'язку з цим", - сказав Туск, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

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У Києві 8 липня відбудеться 21-й саміт Україна-ЄС, на ньому планується підписати спільну заяву і низку угод. Сторони на саміті будуть представлені на найвищому рівні. (04.07.2019)

Глави держав і урядів ЄС зберуться у Брюсселі і знову спробують обрати нового голову Європейської комісії. (30.06.2019)

Саміт Україна-ЄС 8 липня у Києві стане першою такою подією для президента Зеленського і останньою для чинного керівництва ЄС. Утім, обидві сторони дуже хочуть провести саміт саме зараз. (08.07.2019)

Крім того, Європейський Союз готовий розглянути можливість невизнання російських паспортів, які було видано жителям непідконтрольних Києву територій Донбасу, заявив Туск. "Це суперечить Мінським угодам, і ми готові розглянути подальші варіанти, зокрема невизнання таких російських паспортів", - сказав Туск.

Володимир Зеленський на пресконференції також заявив, що Україна готова в односторонньому порядку розпочати відновлення мосту в районі Станиці Луганської в Луганській області. Утім, це відбудеться за умови, якщо протягом тижня з боку підконтрольних сепаратистами територій не розпочнеться демонтаж фортифікаційних споруд, наголосив Зеленський.

На саміт не пустили профільну віцепрем'єр-міністерку

Саміт позначився й неоднозначним інцидентом. У списку української делегації не виявилося віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, тож на саміт її не пустили. Це викликало обурення посадовиці. У викладеному в соціальній мережі Facebook відеозаписі Іванна Климпуш-Цинцадзе звинуватила прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у виключенні її зі списків учасників саміту.

"У мене є всі підстави вважати, що прем'єр-міністром України проведені якісь неофіційні консультації, комунікації, щоб виключити мене з цих списків", - заявила віцепрем'єрка. Вона повідомила, що вважає такі дії саботажем і неготовністю прем'єра працювати з ЄС і також зазначила, що українські політики мають цивілізовано забезпечувати передачу влади.

У відповідь прессекретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук заперечив вплив прем'єра на формування списків акредитованих на саміт Україна-ЄС. "Дуже дивно, що профільний урядовець не знає, що склад делегації на саміт Україна-ЄС формує президент, а не прем'єр-міністр", - написав він у соціальній мережі Facebook. Прессекретар також назвав слова Климпуш-Цинцадзе політичною грою кандидатки в народні депутати з метою набрати додаткові бали.

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