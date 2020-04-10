Самоізоляцію українців, які повертаються з-за кордону, контролюватимуть додатком "Дія"

Українці, які повертаються до України з-за кордону, змушені будуть проходити обов'язкову самоізоляцію вдома, яка контролюватиметься за допомогою мобільного додатку "Дія". А ті громадяни, які не мають смартфонів для використання такого додатку, проходитимуть обов'язкову обсервацію в спеціально підготовлених державою приміщеннях. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента України Володимира Зеленського за підсумками наради з питань запобігання поширенню коронавірусу, проведеній у п'ятницю, 24 квітня.

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При цьому, як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, лише 10-15 відсотків осіб, які подорожують за кордоном, не мають смартфонів.

Повідомляється, що в громадян, які повертаються в Україну, перевірятимуть наявність установленої програми "Дія" в смартфоні. За словами Зеленського, це полегшить процес ізоляції для громадян і для тих, хто їх контролює. "Ми розуміємо, що людям комфортніше перебувати вдома, ніж на обсервації. Нашим поліціянтам і лікарям теж буде легше контролювати людей, які приїхали з-за кордону", - сказав він.

Допомога в евакуації

Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що ця програма допоможе потроху організовувати рейси для евакуації українців з-за кордону. Зеленський вважає, що евакуювати їх необхідно поступово. "Звичайно, ми маємо допомагати нашим громадянам за кордоном. Комусь потрібна операція, у когось закінчився термін дії візи, у когось закінчилися гроші. Але привозити людей ми маємо в невеликих кількостях і так, щоб це було безпечно для громадян усередині держави. Треба дбати про українців і за кордоном, і вдома", - сказав він.

З 17 березня Україна закрила більшість пунктів пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення, а з 28 березня повністю закрила державний кордон на в'їзд і виїзд для будь-яких пасажирських сполучень. 29 березня Кабінет Міністрів зобов'язав усіх, хто прибуває з країн, де поширений коронавірус, проходити обов'язкову двотижневу обсервацію після повернення, але затвердив порядок її проходження тільки 8 квітня. Мобільний додаток для контролю за дотриманням режиму самоізоляції було запущено 7 квітня.